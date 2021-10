6ª edição do Outubro Rosa da FPF oferecerá mamografias gratuitas em 6 cidades

Pelo sexto ano consecutivo, a Federação Paulista de Futebol, em parceria com clubes filiados e com o grupo Meninas de Peito, realiza a campanha “Marque Esse Gol” durante o Outubro Rosa.

“Marque Esse Gol”

A campanha oferece mamografias gratuitas mediante cadastro prévio no site www.marqueessegol.com.br. Os locais dos exames e outras informações estão disponíveis no site.



Federação Paulista de Futebol

Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Portuguesa, Ponte Preta, Guarani, XV de Piracicaba, Botafogo e São Bento participam da campanha com a FPF em 2021. Os exames serão realizados em clínicas em São Paulo, Santos, Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto e Sorocaba.

Outubro Rosa

“O Outubro Rosa, por meio da campanha ‘Marque Esse Gol’, desde 2016 está definitivamente consagrado no calendário anual de ações da FPF. É uma causa nobre e necessária, e a FPF tem orgulho em abraçá-la”, diz Bernardo Itri, Vice-Presidente de Comunicação e Marketing da FPF.

Desde 2016, quando a FPF abraçou a campanha, já foram realizados 5.087 exames gratuitos e 47 mulheres foram encaminhadas para tratamento médico após diagnóstico.

“O projeto é construído por mulheres que foram diagnosticas com câncer de mama. São voluntárias que, além de todo apoio na hora do exame, ainda dão suporte para as pacientes diagnosticas”, diz Nátali de Araújo, voluntária da ONG Meninas e idealizadora do projeto. “A campanha não se resume apenas a outubro. O suporte e amizade entre voluntárias e pacientes pendura pela vida toda.”