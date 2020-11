São José dos Campos: Steak Churrasco do Subway está com 99% de desconto na 99Food

A 99Food, plataforma que conecta os clientes aos melhores estabelecimentos, preparou uma super promoção em parceria com as lojas do Subway de São José dos Campos (SP).

Entre 16 e 20 de novembro, o Steak Churrasco de 15 cm do Subway, lanche de carne bovina com sabor churrasco, está com 99% de desconto nas compras realizadas pelo aplicativo da 99Food. A promoção é concedida através da inserção do código promocional SUBWAY99SJC.

Atenção: Esse benefício é limitado e válido para novos usuários da plataforma e apenas nos dias indicados.

Essa ação faz parte de uma série de surpresas, super descontos e promoções que a 99Food está realizando na cidade durante o mês e que intitulamos de Novembro da Economida. “Queremos reforçar que a 99Food é a soma perfeita de economia e comida. Essa ação em parceria com o Subway é apenas uma entre várias que estamos preparamos para os moradores de São José dos Campos”, conta Raphael Dias, gerente de marketing da 99Food.

O aplicativo da 99Food está disponível nas principais lojas de aplicativo.

