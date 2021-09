Evento online acontece através do Teams, na segunda (13/09), às 16h

A Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVALE – LN) realiza na segunda-feira (13/09), às 16h, a 26ª reunião do Conselho de Desenvolvimento da Região do Vale do Paraíba e Litoral Norte.

A reunião de trabalho será remota e contará com a participação do Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, o Marco Vinholi, e do conselho formado pelos 39 Prefeitos da região e representantes de secretarias de estado.

Entre os assuntos da pauta estão, a Eleição da presidência, vice-presidência do Conselho de Desenvolvimento; Indicação para composição do Conselho de Orientação do Fundovale; e aprovação do projeto de vídeo monitoramento das 17 cidades do Vale Histórico, como função pública de interesse comum.

RMVALE – LN

Sobre o Conselho – O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte foi instituído com a criação da RMVALE-LN pela Lei Complementar 1.166, de 9 de janeiro de 2012.É composto, de forma paritária, pelos prefeitos dos 39 municípios da região e representantes do Governo do Estado.

O Conselho é a principal entidade de deliberação sobre planos, projetos, programas, serviços e obras a serem executados na RMVALE-LN com recursos do Fundo de Desenvolvimento. Entre as áreas de atuação do colegiado estão o planejamento e uso do solo, transporte e sistema viário regional, habitação, saneamento ambiental, meio ambiente, desenvolvimento econômico e atendimento social.

FUNDOVALE

Sobre o FUNDOVALE – O Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (FUNDOVALE) foi instituído pelo Decreto 59.229, de 24 de maio de 2013. Ele é o responsável por dar suporte financeiro ao planejamento e às ações na região metropolitana, com financiamentos e investimentos em planos, projetos, programas, serviços e obras.

Os recursos do Fundo serão provenientes do orçamento do Estado, dos municípios, de transferências da União, de doações de pessoas físicas ou de empresas e de empréstimos de organismos internos e externos, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por exemplo.

A Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento da Região do Vale do Paraíba e Litoral Norte – RMVALE – LN é de responsabilidade da Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte – AGEMVALE.

26ª reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMVALE-LN

Dia: 13/09

Horário: 16h

Remota: via Teams

Foto:Divulgação/Arquivo