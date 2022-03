Produtores de queijo da região se preparam para evento gastronômico

O evento promete trazer o queijo e outros produtos artesanais paulistas, com direito a concurso e presença de chefs renomados.

A Associação Paulista do Queijo Artesanal promoverá no dia 23 de março o 1º Fórum da Gastronomia Artesanal da região. O evento acontecerá no Parque Tecnológico com início às 13h e encerramento às 22h, a entrada é gratuita.

O objetivo é dar destaque para os produtos regionais, onde cada qual possui um tipo único de alimento feito de forma artesanal que deixa os detalhes mais saborosos.

Para tornar a experiência mais marcante, o evento contará com stands de produtores locais, palestras com chefs renomados como Bela Gil, chef do Camélia Òdòdó, Bel Coelho, chef do Clandestino e do Cuia Café e o chef Rodrigo Oliveira do Mocotó.

Será garantido a vivência e conhecimento sobre queijos, produtos como geleias e cerveja, da importância do preparo artesanal e dos benefícios para a saúde vindos dos produtos. O evento comemora a conquista dos produtores por intensificar cada vez mais a transformação do agronegócio de médio e pequeno porte.

Também acontecerá o Concurso Mesa de Ouro que premiará o candidato que montar a melhor mesa com os produtos do evento. Não haverá taxas de inscrições para os candidatos e após a premiação será aberto o momento de degustação.

Data: 23 de março

Local: Parque Tecnológico – Estrada Dr. Altino Bondensan, 500, Eugênio de Melo – São José dos Campos

Horário: das 13h às 22h

Entrada gratuita

Imagem de Anthony Arnaud por Pixabay