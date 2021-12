São José dos Campos recebe projeto Casinha de Livros

Novo espaço de leitura chega à Unidade de Reabilitação Centro-Norte nesta sexta-feira (16) com patrocínio da J&J e realização da CEC Brasil

Uma casinha com estrutura de material reciclável, com mesas, cadeiras, puffs, teatro para fantoches e o principal, um acervo 500 livros. Espaços como este são fruto do projeto Casinha de Livros, que chega na Unidade de Reabilitação Centro-Norte, nesta quinta-feira (16), às 14h.A implantação do projeto tem realização da CEC Brasil com patrocínio da Johnson & Johnson, via Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria Especial de Cultura.

A iniciativa vai beneficiar as cerca de 300 pessoas atendidas na unidade. No espaço lúdico, o acervo é variado. Tem livros de contos de fada, fábulas, contos populares brasileiros, indígenas, africanos e infanto-juvenis. Além dos campeões de leitura, há obras que levantam discussões necessárias à sociedade como o respeito às diferenças, empoderamento feminino e meio ambiente. Há também jogos de tabuleiro, livros em braile e áudio books.

Johnson & Johnson

“O Projeto Casinha de Livros na Unidade de Reabilitação, além de propiciar o acesso à leitura e fomentar que cada vez mais pessoas sejam estimuladas a cultura, contribui para uma linha de plano terapêutico para o autista e seus familiares, pessoas com deficiências físicas e auditivas. Além disso, como decorrência, promove a inclusão e a aproximação dessas pessoas com a cultura e com a sociedade”, afirma Atila Araújo Cartaxo, supervisor do departamento de atenção secundária à saúde – Programa de Reabilitação da Prefeitura de São José dos Campos.

“Com este projeto queremos diminuir a distância entre os livros e leitores. Sabemos que o acesso ao livro ainda é um desafio para muitos brasileiros. Dessa forma, a Casinha oferece um acervo rico com títulos de grandes editoras brasileiras para escolas e instituições, sendo um equipamento cultural lúdico para que crianças e jovens possam conhecer novos olhares sobre o nosso mundo e literatura”, declara Kaline Vânia, sócia da CEC Brasil.

CASINHA DE LIVROS

CASINHA DE LIVROS – O principal objetivo do projeto Casinha de Livros é promover e ampliar a importância da leitura dentro do universo simbólico de comunidades e grupos sociais, tendo o livro como centro de referência, formando leitores com consciência de leitura para o futuro, disponibilizando e possibilitando acesso a publicações que sejam objetos de desejo e de difícil acesso.

A iniciativa vai ao encontro da Lei nº 12.244 de 24 de maio de 2010, que estabelece a obrigatoriedade de haver uma biblioteca em instituições de ensino de todo o país. O projeto também auxilia no processo educacional, na redução do analfabetismo e na formação de um público consumidor de cultura.

CEC BRASIL

A CEC Brasil é uma empresa que atua na área de produção cultural, visando o impacto social. Com pilares como educação, saúde e diversidade, a CEC Brasil tem como desafio construir projetos inovadores e desenvolver tecnologia capaz de transformar cenários de comunidades no Brasil e América do Sul. Sua atuação está concentrada em projetos de cultura e saúde, com a publicação de livros que valorizem profissionais da saúde, e criação de espaços e estruturas inovadoras com foco em leitura e formação de novos leitores no Brasil e América do Sul. Conheça mais: https://cecbrasil.com.br/

Inauguração – Casinha de Livros I São José dos Campos

Quando: 16/1 (quinta-feira), às 14 horas

Onde: Unidade de Reabilitação Centro-Norte

Endereço: Rua Antônio de Moraes Barros, 110 – Centro.