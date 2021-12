São José dos Campos recebe projeto Leiturinhas no Hospital

Espaço lúdico de leitura será inaugurado no Centro de Atenção Psicossocial Infantil (Caps) com patrocínio da Bayer e realização da CEC Brasil

Nesta quinta-feira (16), às 10h, Centro de Atenção Psicossocial Infantil (Caps), localizado no Jardim Jussara, recebe a inauguração do projeto Leiturinhas no Hospital, que conta com um acervo de 850 novos livros entre romances, quadrinhos, contos e títulos infanto-juvenis de grandes editoras brasileiras e 60 jogos e brinquedos educativos. A implantação do espaço de leitura é uma realização da CEC Brasil com patrocínio da Bayer via Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria Especial de Cultura.

O projeto vai contemplar as 447 crianças e adolescentes em acompanhamento na unidade. A iniciativa consistiu na revitalização de uma sala da instituição com pinturas, mesas e cadeiras de leituras, ambientação lúdica e acessibilidade para acolhimento de pacientes e famílias. Essa é a quarta entrega do projeto Leiturinhas do Hospital em 2021, sendo os demais espaços inaugurados no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP, em Recife, no Hospital de Oncologia de Uberlândia, em Minas Gerais, e no Hospital Aristides Maltez, em Salvador.

“A equipe do Caps Infantil está agradecida e motivada com as infinitas possibilidades terapêuticas que estes livros e brinquedos trarão para as crianças e adolescentes assistidos em nosso serviço, oportunidade ímpar de acesso a títulos incríveis”, afirma Polyanna Fraga, médica, assessora de chefia Caps Infantil.

Para Kaline Vânia, sócia da CEC Brasil “humanizar as unidades de saúde públicas é uma proposta importante para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. O projeto propõe diminuir a distância entre os livros e leitores, além de humanizar as relações no ambiente de saúde, promovendo a leitura em um espaço lúdico”.

A utilização do espaço segue todos os protocolos de segurança e distanciamento social durante a pandemia da Covid-19. Além da doação de livros e ambientação do espaço, o Leiturinhas no Hospital conta com capacitações em formato online para funcionários do hospital e voluntários sobre a mediação de leituras em hospitais e utilização do espaço (3 horas), contação de histórias e alfabetização (30 horas).

LEITURINHAS NO HOSPITAL

LEITURINHAS NO HOSPITAL – O projeto Leiturinhas no Hospital nasceu com a missão de humanizar as relações no ambiente hospitalar, promovendo a leitura e o bem-estar dos pacientes de hospitais públicos, por meio do acesso a um espaço de entretenimento, conhecimento e claro, diversão. O projeto pretende, por meio da ludicidade e dos livros, gerar conforto e segurança assistencial aos pacientes e seus acompanhantes, funcionando como espaço integrativo e saudável que estimula a criatividade e o conhecimento.

BAYER

A Bayer é uma empresa global e inovadora com uma história de mais de 150 anos e competências centrais nas áreas de saúde e agricultura. Desenvolvemos novas moléculas para a utilização em produtos inovadores e soluções para melhorar a saúde das pessoas, animais e plantas. Nossas atividades de pesquisa e desenvolvimento são baseadas na profunda compreensão dos processos bioquímicos que ocorrem nos organismos vivos. Atendemos às nossas necessidades humanas mais básicas: saúde e alimentação. Somos guiados pelo nosso propósito, Ciência para uma Vida melhor, nos esforçando para evitar e curar doenças, melhorar a saúde diária e ajudar a alimentar uma população em crescimento. Para mais informações acesse: www.bayer.com.br

CEC BRASIL

A CEC Brasil é uma empresa que atua na área de produção cultural, visando o impacto social. Com pilares como educação, saúde e diversidade, a CEC Brasil tem como desafio construir projetos inovadores e desenvolver tecnologia capaz de transformar cenários de comunidades no Brasil e América do Sul. Sua atuação está concentrada em projetos de cultura e saúde, com a publicação de livros que valorizem profissionais da saúde, e criação de espaços e estruturas inovadoras com foco em leitura e formação de novos leitores no Brasil e América do Sul. Conheça mais: https://cecbrasil.com.br/

Inauguração – Leiturinhas no Hospital I São José dos Campos

Quando: 16/1 (quinta-feira), às 10 horas

Onde: Centro de Atenção Psicossocial Infantil (Caps)

Endereço: Pça Ana Berling Macedo,282 – Jardim Jussara, São José dos Campos – SP