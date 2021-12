A produção de pães em casa, chamados de artesanais ou caseiros, vem sendo algo que muitos começaram a investir durante seu tempo em casa. Porém, para produzir um pão caseiro saboroso, muitos se perguntam como fazer fermento caseiro de qualidade.

Além de ser um investimento que permite produzir algo saboroso, é possível criar um novo hobby que toma o tempo de quem investe nele de maneira saudável e ainda oferece muito sabor. Como fazer fermento caseiro pode ser uma questão um pouco complicada ou que até coloca medo naqueles que aspiram a virarem padeiros amadores ou desejam melhorar suas técnicas dentro da cozinha fazendo os mais diversos tipos de pães.

A verdade é que não existe um segredo ou modo isolado de se fazer um fermento caseiro de qualidade. Para responder essa questão, precisamos pensar em quais as vantagens de escolher fazer um fermento caseiro em vez de optar por comprar o mesmo no mercado mais próximo. Existem diversos benefícios e razões para que alguém deseje escolher aprender como fazer fermento caseiro em sua casa.

Origem do fermento natural ou caseiro

Há séculos o fermento natural ou caseiro foi criado com o intuito de produzir os primeiros pães, era uma novidade em seu tempo. O primeiro registro desse produto foi feito em 3.700 A.C, muito tempo atrás, no velho Egito. Sua invenção se deu por conta do início da agricultura na vida humana.

Desde então, o fermento caseiro ganhou diversos nomes como fermento natural, no Brasil, sourdough starter, na Inglaterra e Estados Unidos, e, o nome mais popular e fino para essa opção, o chamado levain.

levain é o nome mais popular atualmente para o fermento natural e se originou na França. Outros nomes que podemos citar é a massa azeda ou massa madre na Itália. Em Portugal, é comum ouvir massa lêveda.

Esse elemento é muito utilizado ao redor do mundo por ser muito mais conveniente e benéfico que optar pela compra do fermento industrializado. Por isso, é importante entender como fazer fermento caseiro para obter melhores resultados em pães artesanais e caseiros.

Vantagens do fermento caseiro de qualidade

O levain ou fermento caseiro é uma opção muito mais benéfica do que aquele industrializado, produzido com diversos produtos que podem ser maléficos ao longo prazo caso consumidos de forma constante. A verdade é que muitos de nós já consumimos tais produtos em diversas massas e em pães comprados.

Por isso, aprender como fazer fermento caseiro e botar a mão na massa para começar a produzir os próprios pães em casa pode ser a melhor opção para quem deseja gastar menos dinheiro e obter diversos benefícios. Entre estes, podemos mencionar que o fermento caseiro pode oferecer as seguintes vantagens:

O sabor que o pão usando o fermento caseiro possui é incomparável com aqueles pães comprados em padarias e mercados;

Possui menos glicose e, por isso, se torna aliado de quem não pode consumir muito açúcar;

A digestão e ingestão do pão usando esse fermento se torna muito mais fácil, mesmo para quem tem dificuldades com o glúten;

O fermento caseiro dura mais tempo caso armazenado da maneira correta;

Possui muitos nutrientes e minerais essenciais para nosso corpo que ajudam com o bem-estar do mesmo.

Como fazer fermento caseiro

Agora que compreendemos suas origens e as razões para que alguém deseje aprender como fazer fermento caseiro de qualidade em sua casa e obter melhores resultados quando o assunto é um bom pão caseiro, vamos para a parte prática de como fazer um fermento em casa.

Para começar a produção do fermento caseiro, é preciso misturar farinha de trigo ou integral com água. Após isso, é preciso permitir que os microrganismos se formem nessa mistura, para isso é preciso que a adição desses elementos seja feita durante uma semana ou dez dias no total de forma diária.

Algumas misturas podem levar frutos em sua essência para melhorar os resultados da fermentação. Algumas dessas frutas são abacaxi, maçã e uva ou podemos optar por outros tipos de potencialização. O mel e o iogurte também são boas dicas para ajudar no processo.

Após isso, basta manter a base do fermento natural alimentando sempre ele. Adicionar os potencializadores antes mencionados não muda de nenhuma forma o sabor ou textura final do pão, vendo que o levain acaba por eliminar as características originais do líquido.

Conclusão

Portanto, para quem deseja produzir pães com qualidade, apostar em aprender como fazer fermento caseiro pode ser uma boa escolha para conseguir obter um sabor e textura original que nenhum fermento industrializado permite um pão obter.

Aprender como fazer fermento caseiro de qualidade não é um processo nada complicado, apesar de parecer, inicialmente, algo difícil. Desse modo, é possível melhorar a qualidade de pães caseiros e artesanais usando de uma receita prática e fácil.

Imagem de Couleur por Pixabay