São José dos Campos recebe duas novas unidades do Sebrae Aqui

Para fomentar empreendedorismo, canais de atendimento e orientação presencial estarão localizados dentro de lojas Spani nos bairros Vista Verde e Jardim Aquarius

O Sebrae-SP e o Spani inauguram nesta quarta-feira (30) duas novas unidades do Sebrae Aqui em São José dos Campos. Os novos postos ficarão localizados dentro de lojas da rede de atacados nos bairros Vista Verde e Jardim Aquarius. A primeira na rua Rua Pedro Friggi, 1031, enquanto que a segunda na Av. Cassiano Ricardo, 1501. As inaugurações acontecem a partir das 14h no Vista Verde e 16h no Jardim Aquarius.

As duas novas unidades irão funcionar de segunda a sábado, das 09h às 17h. No Sebrae Aqui Spani Vista Verde, o atendimento ficará a cargo das agentes Ingrid Reis e Erica Figueiredo, enquanto que no Sebrae Aqui Spani Jardim Aquarius pelas agentes Pamela Prado e Bianca Maria.

Microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte e pessoas que querem abrir o próprio negócio podem procurar os novos postos para buscar orientações sobre as mais variadas áreas da gestão, como planejamento, finanças, marketing, etc. Terão, ainda, a oportunidade de se inscrever para participar de atividades coletivas do Sebrae-SP na cidade, como palestras, oficinas e cursos.

De acordo com o gerente regional do Sebrae-SP Jardel Busarello, a presença de mais duas unidades do Sebrae Aqui na cidade vai além dos resultados para os clientes, colaborando para o desenvolvimento econômico de São José dos Campos e região. “O objetivo é promover a competitividade, desenvolvimento e melhoria do ambiente para os pequenos negócios, contribuindo para a economia local e o fomento do empreendedorismo, que vai resultar na geração de emprego e aumento da renda”, explica.

Sebrae Aqui

O Sebrae Aqui é um canal de atendimento presencial e de articulação criado a partir da celebração de parcerias entre o Sebrae-SP, prefeituras municipais e entidades interessadas na promoção da competitividade, do desenvolvimento sustentável, da melhoria do ambiente legal e de negócios das micro e pequenas empresas, contribuindo com o fortalecimento da economia e o fomento do empreendedorismo local.

Inauguração -Sebrae Aqui Spani Vista Verde

Data e horário: 30 de março, a partir das 14h

Endereço: Rua Pedro Friggi, 1031, Vista Verde — São José dos Campos/SP

Horário de atendimento: segunda a sábado, das 9h às 17h

Telefone: (12) 3906-2000

Inauguração – Sebrae Aqui Spani Jardim Aquarius

Data e horário: 30 de março, a partir das 16h

Endereço: Av. Cassiano Ricardo, 1501, Jardim Aquarius — São José dos Campos/SP

Horário de atendimento: segunda a sábado, das 9h às 17h

Telefone: (12) 3500-0600

Foto:Sebrae SP-Sebrae Aqui/Arquivo