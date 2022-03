Médico especialista ou generalista?

Entenda as diferenças entre esses profissionais da saúde e saiba quem procurar caso alguma anormalidade venha à tona.

Quando nos sentimos doentes e precisamos procurar um médico, é muito comum aparecer a seguinte dúvida: “vou ao especialista, pois acho que sei qual é meu problema, ou procuro um generalista para que ele possa identificar o que está se passando e me encaminhar ao profissional certo?”.

Quem faz um curso de pronto-socorro ou faculdade de Medicina sabe qual é o melhor caminho, mas é normal que a população em geral escolha errado e tenha que passar por vários profissionais diferentes até encontrar uma solução.

Também é muito comum (por puro preconceito) algumas pessoas acreditarem que o especialista é um profissional mais bem preparado do que o generalista. Isso não é verdade — não existe superioridade entre um e outro, as funções e o foco dos dois são diferentes.

Continue a leitura e entenda a diferença entre médico especialista e generalista. Assim, quando precisar, você saberá qual desses profissionais você deve procurar.

Médico generalista: o que é e quais são suas principais funções

O médico generalista pode ser um profissional sem especialidade, com diploma de medicina e registro no CRM (Conselho Regional de Medicina) ou especializado em Clínica Geral ou Saúde da Família.

Especializado ou não, o médico generalista é capacitado para diagnosticar e indicar cuidados “mais básicos”. Assim, ele pode avaliar o paciente de uma maneira geral, sem se aprofundar em uma área específica.

A partir disso, ele sabe qual é o especialista indicado para resolver determinado problema, ou seja, quando for detectada alguma doença que ele não possa resolver com cuidados generalistas, o paciente é encaminhado para um profissional específico.

Além disso, ele também pode lidar com problemas como: infecções, alergias, gastrite, refluxo, diabetes, doenças cardíacas em estágios iniciais e mais uma série de enfermidades.

Na prática, o médico generalista costuma fazer diagnósticos, solicitar exames, indicar tratamentos, trabalhar com medicina preventiva e realizar avaliações de rotina, como check-ups, por exemplo.

Médico especialista: o que é e como atua

O médico especialista é o profissional formado em Medicina que se especializou ou fez residência numa área específica, como neurologia, cardiologia, dermatologia, urologia e ortopedia, por exemplo.

O profissional especializado tem as competências necessárias para atender pacientes com enfermidades relacionadas à área de sua especialização. Dessa forma, ele pode diagnosticar exatamente qual é a doença que acomete seu paciente e indicar as melhores opções de tratamento disponíveis.

Além disso, o especialista também pode adotar medidas protetivas a fim de prevenir que doenças se manifestem ou impedir a evolução de um quadro específico para um estágio mais avançado.

E quando precisar de um médico, escolho o generalista ou especialista?

Não existe a escolha correta, tudo vai depender do seu problema. Caso você note alguma anormalidade, mas não saiba identificar exatamente o problema pelos sintomas, o melhor caminho é procurar um médico generalista.

Esses profissionais são capazes de resolver a maioria dos problemas de saúde e, quando estes estiverem além de sua capacidade, conseguem identificar os sintomas e indicar qual o especialista mais adequado para a situação.

Entretanto, existem especialidades que o próprio paciente conhece e sabe qual profissional procurar. Por exemplo, se uma criança está doente, sabemos que o pediatra é o especialista responsável por diagnosticar e tratar doenças nos pequeninos. Se você usa óculos e começa a perceber que está enxergando mal, já sabe que o profissional adequado para a situação é o oftalmologista.

Em contrapartida, existem alguns sintomas que podem indicar uma série de doenças diferentes.

Vamos supor que um paciente está sofrendo com dores de cabeça constantes. Essas dores podem estar relacionadas a diferentes especialistas, como neurologista, psiquiatra ou oftalmologista.

Caso o paciente opte por ir direto a um especialista, em vez de consultar um generalista, muito provavelmente ele terá que visitar mais de um médico até encontrar a raiz do problema.

Ou seja, quando o paciente não tem pleno conhecimento do que está afetando sua saúde e bem-estar, a melhor opção é procurar um generalista para que ele possa analisá-lo, pedir exames e então encaminhá-lo ao especialista correto para tratar o problema.