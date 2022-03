Número de usuários paulistas nos aplicativos de relacionamento cresce em 2022

O Par Perfeito, único app totalmente brasileiro, registrou crescimento de 16% entre janeiro e fevereiro comparado com 2021 no estado de São Paulo

A busca por relacionamentos sérios e duradouros em aplicativos tornou-se uma das opções mais procuradas pelas pessoas em tempos de pandemia em todo o Brasil. De acordo com o levantamento realizado pelo Par Perfeito, maior plataforma de relacionamento online do Brasil, São Paulo registrou crescimento de 16% nos dois primeiros meses do ano comparado com o igual período de 2021.

Para Eugênia Del Vigna, presidente do Match Group na América Latina, o crescimento deve-se, em grande parte, pela vontade de encontrar um parceiro com afinidades e valores em comum. “No Par Perfeito temos média de 350 mil a 500 mil usuários ativos/mês e cerca de 2.500 casais que se formam todos os meses resultado de algoritmo inteligente que atua como uma curadoria de relacionamentos, transformando dados em conexões reais.

No Brasil, quase 10 milhões de pessoas (9,9 milhões) usaram aplicativos de encontro em dezembro passado, o que significa 7,7% da audiência da internet. Na pandemia as plataformas de relacionamento faturaram US$ 3,82 bilhões em 2020 e no ano passado, US$ 5,6 bilhões, segundo o site Business of Apps. A projeção para 2026 é de US$ 10 bilhões.

Com o app totalmente reformulado, o Par Perfeito traz uma série de benefícios para os usuários nesse período de alta temporada, como a versão gratuita, o swipe (o famoso arrastar para lá e pra cá), o super like e o vídeo date (função que permite que duas pessoas conversem por vídeo na plataforma, sem precisar utilizar um mensageiro externo).

Contando com mais uma inovação, o Par Perfeito é o primeiro aplicativo de relacionamento do Brasil a aceitar pix como modalidade de pagamento. Disponível para usuários Android, Desktop e Mobile. A expectativa é ampliar em 15% a conversão para novos usuários e 10% para renovação daqueles já cadastrados

O maior site de relacionamento sério do Brasil – e o único verdadeiramente brasileiro – também traz dicas e conteúdos sobre relacionamentos e afinidades em suas redes sociais e nas de influenciadores parceiros.

