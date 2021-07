São José realiza mais de 7 mil cirurgias oftalmológicas

Espaço amplo, equipamentos novos com tecnologia avançada e muito cuidado com a saúde das pessoas definem o serviço oferecido aos pacientes SUS de São José dos Campos no Centro de Especialidades da Hoftalmed, empresa credenciada pela Prefeitura para atendimentos oftalmológicos.

Além do conforto proporcionado pela estrutura, a qualidade técnica dos profissionais ampliou a capacidade de atendimento, o que permitiu a realização 7.527 procedimentos cirúrgicos de fevereiro a junho deste ano. Em janeiro, antes da mudança para o novo espaço, foram 915 cirurgias. Em junho, mesmo com as restrições impostas pela pandemia, esse número saltou para 2.058.

De acordo com o médico-cirurgião e especialista em oftalmologia, José de Mello Rosatelli Neto, um dos cirurgiões que operam na clínica mensalmente, a estrutura é fundamental para proporcionar um bom atendimento, mas para atender um volume maior de pacientes e de forma eficiente é preciso técnica experiência e muito amor pelo que faz.

Doutor Neto, como é conhecido, é de Ribeirão Preto e referência no mundo na área. Ele atua em 20 cidades do Brasil e conta com um time de profissionais e equipamentos próprios para realizar as cirurgias. Segundo ele, isso garante o entrosamento, o desenvolvimento de técnicas cada vez mais eficazes, o que permite que mais procedimentos possam ser realizadas em menos tempo e ainda com uma qualidade acima da média. “O nosso microscópio, o sistema de cirurgia em 3D que usamos é algo que deve existir em apenas 15 clínicas no Brasil, todas particulares. Não há no sistema SUS. O paciente quando opera aqui, ele tem o que há de melhor em oftalmologia”, conclui.

Satisfação

No caso do doutor Neto, tanta experiência e capacidade aperfeiçoada ao longo de 30 anos de profissão se misturam a um sentimento de satisfação pela oportunidade de levar tanta qualidade para quem não pode pagar.



“Eu tinha um consultório e era referência em cirurgia de catarata no interior de São Paulo. Paulatinamente eu fui deixando e atualmente eu só opero no SUS. No meu aspecto pessoal, eu vivo o sonho do cirurgião: a gente opera, utiliza o melhor material, obtém um resultado fantástico e sente que a sua profissão faz a diferença na vida das pessoas”.

Hoftalmed

Para o administrador da Hoftalmed, que é também médico e cirurgião, Roberto Cacciari Filho, mais que tecnologia, a clínica busca oferecer um atendimento humanizado aos pacientes “Proporcionar aos que mais precisam um serviço de qualidade é motivo de muito orgulho para nós”.

Cirurgias oftalmológicas

Por meio do serviço prestado pela Hoftalmed, a Prefeitura ainda oferece consultas, atendimento de urgência e emergência, exames, além do programa de glaucoma.

Os encaminhamentos para os serviços de oftalmologia realizados pela Hoftalmed, assim como por outras empresas credenciadas pela Prefeitura, são feitos pelas UBS Resolve. As 40 unidades localizadas no município funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Os encaminhamentos para os serviços de oftalmologia são feitos pelas UBS Resolve em todas as regiões – Foto: Adenir Britto/PMSJC