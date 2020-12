Mondial compra Fábrica da Sony em Manaus e se prepara para entrar em novos mercados

A aquisição, além de possibilitar o aumento da produção da sua linha atual, também antecipa os planos da marca para entrada em novas linhas e segmentos de produtos

A Mondial Eletrodomésticos, marca líder em diversas linhas de eletrodomésticos portáteis, comprou a fábrica da Sony, localizada na Zona Franca de Manaus, que compreende o imóvel e todos os seus equipamentos. Essa aquisição será submetida a anuência pelos órgãos competentes. A aquisição, além de possibilitar o aumento da produção da sua linha atual, também antecipa os planos da marca para entrada em novas linhas e segmentos de produtos.

Sony

A partir de 1º de fevereiro de 2021 as estruturas produtivas, laboratórios de análise, salas de testes, fabricação de moldes, linhas de montagens com equipamento de última geração, warehouse e demais instalações da Sony passarão a abrigar toda a produção da linha marrom atual da Mondial.

A empresa possui uma fábrica na região desde 2014, onde já são produzidos DVDs, caixas de som acústicas de média e alta potência, thunder, boombox e outros produtos da linha de áudio e vídeo. Com essa aquisição, a unidade atual será gradativamente transferida para o novo espaço, com área total de 55 mil m² e 27 mil m² de área construída. Em paralelo, também se inicia outros investimentos para deixar o espaço totalmente preparado para receber as novas linhas.

Giovanni M. Cardoso, co-fundador da Mondial

“Estratégias que estavam definidas para acontecerem nos próximos anos serão antecipadas, tanto no incremento de produção das linhas atuais, como na entrada nos novos segmentos de produtos. Faremos três anos em seis meses!”, diz Giovanni M. Cardoso, co-fundador da Mondial.

Além da capacidade produtiva e entrada em novas linhas, a marca também ampliará a quantidade de empregos gerados na região. Atualmente, a Mondial mantém 240 funcionários na unidade de Manaus, que integram os 3.700 colaboradores da empresa no Brasil. Já está definido um plano que prevê a contratação de mais 200 colaboradores para o início da operação no novo endereço e mais 220 a partir do segundo semestre de 2021, quando se inicia a produção das novas linhas, totalizando na unidade de Manaus 660 funcionários, fechando 2021 com um total Brasil de 4.120 colaboradores na empresa.

Desde o início de 2020, a Mondial investiu mais de R$ 60 milhões em estruturas industriais, equipamentos, moldes, aumentou em 30% o parque de injetoras e a contratação de mais de 400 novos colaboradores na fábrica da Bahia. O ano de 2020 também foi marcado pela ampliação em 67% nos investimentos de marketing. O recente investimento na compra da fábrica de Manaus, aliado ao planejamento de comunicação com a participação do apresentador Rodrigo Hilbert nas campanhas publicitárias, confirma a contínua busca por crescimento sustentável, de qualidade e com processos dinâmicos. “A nova fábrica é só uma parte dos nossos planos, ainda em 2021, pretendemos complementar a linha de eletrodomésticos portáteis, aumentar o nosso Market Share em todos os segmentos de atuação e elevar a nacionalização de produção”, afirma Giovanni.

Genuinamente brasileira e considerada pelo mercado uma empresa jovem no auge de seus 20 anos, estando em franca expansão e tendo em seu DNA a permanente ampliação das linhas e segmentos de produtos. A Mondial Eletrodomésticos caminha para o fechamento de 2020 com 36% de Market Share em eletroportáteis, reafirmando sempre o compromisso de oferecer produtos que reúnam qualidade, tecnologia e a melhor relação custo benefício para o consumidor. “Nossa estratégia de negócios, fez a Mondial ter um desempenho acima do planejado no ano de 2020. Foram registrados, em alguns meses, picos de crescimento em Market Share, com ganhos adicionais de 5 e 6 pontos percentuais”, completa o executivo.

Mondial