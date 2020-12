Covid-19: unidades da assistência social reforçam conscientização

Uso de máscaras, distanciamento e higienização constante das mãos são os cuidados básicos e essenciais para evitar a contaminação e proliferação de doenças. E, em tempos de pandemia, reforçar essas precauções de forma perene e assertiva pode render bons resultados e contribuir significativamente para preservar a saúde das pessoas.

Secretaria de Apoio Social ao Cidadão da Prefeitura de São José dos Campos

Pensando nisso, a Secretaria de Apoio Social ao Cidadão da Prefeitura de São José dos Campos investiu em formas criativas de lembrar a todos, dia a dia, sobre a importância de se cuidar.

Nesta quarta-feira (2), às 9h, mais uma ação será feita dentro da da sede da pasta para reforçar a orientação.

Criatividade

Nos espelhos instalados nos banheiros, a mensagem é “Seja qual for o seu estilo, use máscara”. Além da frase, quem se posiciona na frente do espelho ainda pode interagir com as máscaras estrategicamente coladas na altura do rosto.

O alerta sobre retirar a máscara apenas para escovar os dentes ou lavar o rosto também foi destacado.

Ao lado das descargas, a dica é “Lavar as mãos evita todos os tipos de doença”.

Nos refeitórios, os lugares foram demarcados para que as pessoas saibam o distanciamento adequado para de alimentarem com segurança.

O atendimento ao munícipe foi organizado com cadeiras distanciadas e demarcação para as filas.

Nos corredores, escadas, nos guichês de atendimento, por todos os cantos da sede da Secretaria, o que não falta é informação. As unidades externas também contam com informações.

Para a bolsista do Pró-Trabalho, Queloha Gonçalves, de 26 anos, a linguagem visual utilizada na comunicação faz toda a diferença para fixar os cuidados. “O ser humano é visual. A forma colorida e diferente como a informação foi colocada chama a atenção e faz a gente lembrar. Além disso, toda vez que vou ao banheiro, vejo as máscaras, assim não dá pra esquecer.”

Brigada

A orientação também chega aos funcionários e munícipes por meio da brigada covid-19, instituída para cobrar e reforçar o comportamento seguro nas unidades.

A equipe passa nas salas, confere o uso das máscaras, distanciamento e tira dúvidas das pessoas. Eventualmente, ainda são realizadas ações para lembrar da gravidade da pandemia e do quanto o papel de cada um é fundamental para conter a disseminação do vírus.

Proteção

Além das orientações, todas as unidades da assistência social que fazem atendimento ao público como os Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Creas (Centro de Referência, Especializado de Assistência Social), bem como a sede da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, realizam diariamente a aferição da temperatura de funcionários e munícipes, contam com tapete sanitizante e dispenser de álcool em gel para todos que frequentam os espaços.

Campanha

Nesta primeira semana de dezembro, a Prefeitura de São José dos Campos lançou uma nova campanha publicitária que conta com comerciais de TV, rádio, anúncios em jornal, mídias sociais entre outras, tudo com o intuito de alertar a população de que a pandemia não acabou.

“Coronavírus pode matar. Não feche os olhos para a pandemia”

Intitulada como “Coronavírus pode matar. Não feche os olhos para a pandemia”, as peças da campanha propõem uma reflexão e visam conscientizar a população sobre atitudes seguras, mesmo com a retomada das atividades comerciais.

De acordo com o pronunciamento feito pelo Governo Estadual na última segunda-feira (30), todas as cidades do estado de São Paulo retrocederam para a fase amarela do Plano São Paulo,em função do aumento do número de casos e internações em decorrência da doença.