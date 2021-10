SÃO JOSÉ DOS CAMPOS GANHA CLÍNICA VETERINÁRIA POPULAR

A maior Rede de Clínicas Veterinárias Populares do Brasil chega à cidade esta semana

Com atendimento popular e diferenciado, a Apaixonados por Quatro Patas, a maior rede de Clínicas Veterinárias Populares do Brasil inaugura nesta quinta, dia 14, uma clínica veterinária que ficará localizada na rua Siqueira Campos, 314, no centro de São José dos Campos e que tem como objetivo levar atendimento popular com muita qualidade para todos.

As Clínicas Apaixonados por Quatro Pata possuem um modelo de gestão pensado para tutores de baixa renda, oferecendo atendimento veterinário de qualidade e acessível a todas as pessoas, além do apoio a protetores de animais e após inaugurar quatro unidades no Vale do Paraíba, em Taubaté, Pindamonhangaba, Cruzeiro e Jacareí, chegou a vez de São José dos Campos receber uma unidade completa com diversas especialidades, em que tratamento e prevenção andam de mãos dadas.

“O nosso sonho se tornou realidade e buscamos todos os dias levar dignidade e boa medicina veterinária a todos. Atendimento popular e de muita qualidade. Somos um grupo sério, que respeita vidas e cuida de famílias inteiras”, diz Mazinho, presidente e fundador da Rede.

Apaixonados por Quatro Patas

Apaixonados por Quatro Patas, além de já ter quatro unidades em funcionamento, Taubaté, Pindamonhangaba, Cruzeiro e Jacareí e estar inaugurando sua unidade em São José dos Campos, está em processo de expansão para Jardim Motorama, também em São José dos Campos e Guaratinguetá.

Com modelo de atendimento diferenciado, as Unidades da Apaixonados oferecem atendimento popular em consultórios modernos e com todo o carinho que os gatinhos e cãezinhos merecem. A Rede é referência em Castração de Cães e Gatos e funciona diariamente de domingo a domingo, inclusive feriados, de 8h às 20hs.

A Apaixonados por Quatro Patas é uma das melhores franquias do mercado!

A Franquia tem sido bastante procurada nos últimos tempos, principalmente após a a Associação a ABF (Associação Brasileira de Franchising) onde foi apresentado o modelo de

gestão da Apaixonados. A busca tem sido muito grande por parte de empresários e médicos veterinários que desejam informações de como ser um FRANQUEADO.

Para abrir a Franquia não precisa ser médico veterinário, a FRANQUIA tem um modelo de Operação padrão e que no Know-how é transmitida de forma muito clara. O suporte está em todas as fases, justamente para ensinar o segredo desse sucesso. Tanto para investidores quanto para médicos veterinários, que não são empreendedores. Estudaram só para clinicar, mas nos

ensinamos e treinamos para serem donos do próprio negócio e com sucesso de apaixonados. Em um negócio, em que a Marca é tão reconhecida que é sinônimo de PAIXÃO POR QUATRO PATAS.

Acesse o site, e saiba mais como ser um franqueado: www.apaixonadosporquatropatas.com.br/seja-um-franqueado

Sobre o Plano de Saúde

Com setenta e dois reais por mês, o seu cãozinho ou o seu gatinho tem consultas, exames laboratoriais, procedimentos ambulatoriais, vacinas obrigatórias e até castração. Tudo com a tranquilidade da prevenção e do atendimento dos melhores veterinários do país, em qualquer clínica Apaixonados por Quatro Patas.

Acesse www.apaixonadossaúdepet.com.br, ou ligue 21 2042-2557. Você vai conhecer e vai contratar o plano de saúde que o seu pet merece.

Nossas redes sociais: @apaixonadosporquatropatas