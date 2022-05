São José Dos Campos é a melhor cidade brasileira para receber investimentos nos próximos anos, aponta pesquisa

Com o PIB per capita acima de R$ 60 mil, a economia de São José Dos Campos cresce e atrai empresas do mercado financeiro, que se mostra cada vez mais aquecido na região. Não é à toa que a cidade do interior paulista está entre os seis melhores municípios das Américas para receber investimentos nos próximos anos, segundo a pesquisa “Americas Cities of the Future 2021/22”, divulgada na edição de junho/julho da revista Foreign Direct Investment Strategy. Além de estar no topo da lista, São José Dos Campos lidera o ranking e fica em primeiro lugar entre as cidades brasileiras no levantamento.

Com o cenário econômico favorável, empresas do mercado financeiro começam a abrir suas sedes e filiais em SJC. É o caso da Acqua Vero Investimentos, uma das maiores empresas de assessoria de investimentos do Brasil, parceira do BTG Pactual, que inaugura nesta quinta-feira a nova sede da filial no município. “O mercado de SJC precisa de serviços financeiros que entendam todos os problemas e objetivos do investidor, sem forçar produtos padronizados. O público é muito carente dessa proximidade legítima com o assessor. Ele gosta de vir no escritório, tomar um café, bater um papo e ter uma relação mais próxima. O propósito da nova filial é entender as dores dos nossos clientes e ajudá-los com soluções personalizadas”, explica Andrew Henrique, CFP, sócio e head de investimentos da filial.

Após três anos de operação, a assessoria já atendia mais de 230 investidores na região, com um capital investido de R$ 400 milhões, e sentiu a necessidade de aumentar o espaço, que passa a funcionar na Rua Doutor Orlando Feirabendi Filho, 230, Centro Empresarial Aquários, atrás do fórum estadual de São José Dos Campos. Com inauguração nesta quinta-feira, 5, a nova sede aposta em uma estrutura maior e aconchegante, para acomodar os clientes da assessoria e comportar a expansão da empresa. A equipe já conta com quatro assessores. Os investidores de São José dos Campos terão acesso a produtos e serviços exclusivos, contando com uma assessoria completa.

