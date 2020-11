Imunização contra a pólio e o sarampo é prorrogada até dia 30

Em São José dos Campos, a Prefeitura prorrogou as campanhas de imunização contra poliomielite, sarampo e multivacinação até o dia 30. As doses são aplicadas nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É preciso levar a caderneta de vacinação.

A vacinação contra a pólio tem como público-alvo crianças de 1 a 5 anos de idade. No caso da campanha de prevenção ao sarampo, serão imunizados bebês de 6 meses a jovens de 29 anos que ainda não tenham 2 doses da vacina comprovadas na caderneta e adultos de 30 a 49 anos de forma indiscriminada. Já a multivacinação será feita de acordo com o calendário vacinal para pessoas com menos de 15 anos.

Até o dia 9, foram vacinadas 7.745 crianças contra a poliomielite, uma taxa de 22.23%. A meta é imunizar 34.847, que representam 95% da faixa etária.

Pais e responsáveis precisam se conscientizar da importância da vacina para manter o Brasil livre da paralisia infantil. Por isso, estão convocados a levar as crianças para receber as gotinhas que as livram da enfermidade. Todos as medidas de segurança em relação à covid estão sendo seguidas rigorosamente nos postos de vacinação para acolher o público.

Quem viveu na época da poliomielite conhece a gravidade da doença e as sequelas que ela pode ocasionar, incluindo o risco de morte. A vacinação em massa tem o objetivo de reduzir o risco de reintrodução do poliovírus selvagem no país.

Pólio & Sarampo

Durante a campanha, serão atualizadas as cadernetas de vacinação de crianças de 0 a 14 anos. Trata-se de uma estratégia de oferecer acesso às vacinas, aumentar as coberturas vacinais e diminuir a incidência das doenças imunopreveníveis, com o objetivo de erradicá-las.

Gotinhas que protegem as crianças e mantêm o país livre da paralisia infantil – Foto: Claudio Vieira/PMSJC