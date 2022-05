Anime Friends volta a SP e Rio depois de três anos

Festival de cultura pop oriental retoma as atividades depois da pandemia de covid-19

O Anime Friends – maior evento de cultura pop oriental da América Latina – retoma suas atividades depois da pausa forçada pela pandemia. A festa dos otakus começa nos dias 8, 9 e 10 de julho em São Paulo e termina nos dias 16 e 17 de julho no Rio de Janeiro. As atrações internacionais Babybeard, o ator da série Jiraya Takumi Tsutsui e a cantora japonesa Matsuko Mawatari estão confirmadas para as duas cidades.

Depois de 16 edições de sucesso absoluto em São Paulo, em 2019 o Anime Friends pegou a estrada e realizou a primeira edição do evento na Cidade Maravilhosa. Naquele mês de julho, a adesão em massa ao projeto itinerante deixou clara a paixão do brasileiro pela cultura pop oriental. Tanto que, para esta nova turnê, a equipe da Maru Division – empresa que realiza o Anime Friends – está se preparando para receber mais de 100 mil visitantes: 80 mil em São Paulo e 30 mil no Rio de Janeiro.

Além dos artistas estrangeiros, estão confirmadas atrações que são queridas pelo público. O cantor Diogo Miyahara representa o Brasil no palco apresentando clássicos das séries japonesas. Já o trio de músicos formado por Luigi Carneiro, Carla Castro e Hans Zeh está preparando um especial da série Yu Yu Hakusho.

A marca registrada desde a primeira edição do Anime Friends está garantida. O tradicional Concurso de Cosplay vai reunir dezenas de fãs de cultura otaku e provar seu talento para recriar personagens icônicos. Outra oportunidade de acompanhar o trabalho de brasileiros que fizeram do pop oriental o seu trabalho é o Artist’s Alley, onde é possível conferir a produção cultural de artistas locais.

Chega de saudade

“Depois de um hiato tão grande por conta das restrições sanitárias, temos certeza que esta tour será uma grande celebração. A cultura pop oriental é marcada pelas cores vibrantes e a alegria, é tudo o que precisamos para deixar os anos de pandemia para trás”, conta o CEO da Maru Division, Juliano Aniteli.

Em 2022, a versão carioca do evento acontece no ExpoMag, região central da cidade e ao lado da estação de metrô Estácio. Já em São Paulo, o Anime Friends segue no Anhembi, na zona norte, perto de estações de metrô da Linha 1-Azul. “Essa facilidade de acesso deve trazer ainda mais fãs. Queremos que eles encontrem seus ídolos, curtam os Concursos de Cosplay e confiram a produção de artistas locais de mangá no Artist’s Alley. Trabalhamos para encurtar as distâncias e promover abraços”, finaliza Aniteli.

Maru

A produtora de eventos nasceu em 2017 e tem como foco a realização de grandes shows e eventos com temática oriental. Apesar de ser uma empresa nova, seus sócios contam com larga experiência em eventos. O primeiro evento realizado pela Maru Division foi o Ressaca Friends 2017, no pavilhão do Anhembi. De lá para cá, a empresa só cresce e aprimora o seu trabalho incluindo outros tipos de evento em seu portfólio, como o show da banda japonesa SPYAIR, e levando o Anime Friends para outras cidades brasileiras.

Quando: 08 a 10 de julho de 2022.

Onde: Pavilhões de Exposições do Anhembi – Avenida Olavo Fontoura, 1451 – Santana

Quanto: a partir de R$ 70

Anime Friends Tour: Rio de Janeiro

Quando: 16 e 17 de julho de 2022.

Onde: Expo Mag – Rua Beatriz Larragoiti Lucas, sem número – Centro

Quanto: a partir de R$ 40