Sebrae-SP abre duas vagas para analista de negócios em São José dos Campos

Inscrições para os processos seletivos podem ser feitas até o dia 2 de novembro; remuneração vai R$ 4.545 a R$ 7.099 mais benefícios

O Escritório Regional (ER) do Sebrae-SP em São José dos Campos está com duas vagas abertas, sendo uma para o cargo de analista de negócios e outra para analista de negócios sênior. Os processos seletivos estão em andamento e as inscrições para a primeira fase poderão ser feitas até o dia 2 de novembro, exclusivamente pela internet. A remuneração mensal para as vagas é de R$ 4.545 para analista de negócios e de R$ 7.099 para analista de negócios sênior, ambas com benefícios. As vagas são para atendimentos remotos e também presenciais em várias cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte Paulista.

Analista de negócios

O(A) profissional será responsável por prestar atendimentos específicos ao MEI de forma presencial, remota, individual e coletivo (com exceção de cursos e soluções que contém consultorias), sempre alinhado às diretrizes e prioridades estratégicas da Organização.

Sebrae-SP

Para se candidatar à vaga, o(a) candidato(a) deverá ter ensino superior cursando (graduação); experiência comprovada em atendimento com foco em orientação sobre gestão empresarial para empresas (mínimo de seis meses); experiência comprovada com vendas e/ou comercialização de produtos ou serviços; atuação comprovada ministrando palestras e/ou cursos (carga horária mínima de 20 horas como palestrante) e/ou atuação comprovada como professor universitário (mínimo seis meses); e carteira nacional de habilitação (permanente) válida – categoria B. O condutor deverá ter no mínimo três anos de habilitação.

Analista de negócios sênior

O(A) profissional irá prestar atendimento ao cliente de forma presencial, remota, individual e coletivo (com exceção de soluções que contém consultorias); realizar arregimentação com foco em geração de negócios e oportunidades; fazer a gestão de projetos e programas estruturados; promover o relacionamento com os clientes presentes na carteira do escritório regional; firmar parcerias estratégicas com o poder público e instituições de interesse do Sebrae-SP; praticar a venda consultiva em todos os atendimentos; entre outras atribuições.

Para se candidatar à vaga, o(a) candidato(a) deverá ter ensino superior completo (graduação); experiência em articulação e/ou negociação e/ou gestão de projetos com empresas privadas e/ou públicas (mínimo de seis meses); experiência em atuação na condução de grupos e/ou aplicação de cursos e/ou docência; experiência comprovada com vendas e/ou comercialização de produtos; e carteira nacional de habilitação (permanente) válida – categoria B. O condutor deverá ter no mínimo três anos de habilitação.

Como funciona o processo de contratação

Ao todo são quatro fases nos processos: inscrição; avaliação de conhecimentos; comprovação documental; e avaliação de habilidades e atitudes e banca examinadora. As contratações são previstas para o mês de dezembro.

Inscrições pelo site do Sebrae-SP clicando em “Sobre o Sebrae em São Paulo” e depois em “Trabalhe Conosco” ou direto pelos links das vagas de analista de negócios e analista de negócios sênior.

Escritório Regional de São José dos Campos- Foto: Ricardo Matsukawa / Ricardo Yoithi Matsukawa – ME