Azul e Silver Airways anunciam acordo decompartilhamento de voos entre Brasil e Estados Unidos  

O codeshare somará aos destinos da Azul as cidades de Key West, Tampa, Gainesville, no estado da Flórida

A Azul, a maior companhia aérea do Brasil em número de voos diários e destinos atendidos, e a Silver Airways, uma das principais companhia aéreas regionais dos Estados Unidos), anunciaram o início de um acordo de codeshare, que significa o compartilhamento de voos entre duas empresas aéreas. Neste modelo de cooperação, os Clientes podem comprar, diretamente nos canais de vendas da Azul, bilhetes para voos operados pela Silver Airways nos Estados Unidos.

Os Clientes poderão adquirir passagens aéreas do Brasil para as bases da Azul, em Fort Lauderdale e Orlando, e, de lá, se conectarem a importantes destinos de turismo americanos. A partir de Orlando, os Clientes poderão ir para Key West e Fort Lauderdale. Já de Fort Lauderdale, será possível ir para Key West, Tampa, Gainesville e Orlando, todos no estado da Flórida. Além disso, será possível chegar até algumas das principais ilhas que constituem as Bahamas: North Eeuthera, Freeport, Georgetown, Governor’s Harbour, Marsh Harhour, Marsh Harbour, Bimini e as novas rotas da Silver, Turks and Caicos e Providenciales.

Azul

André Mercadante, diretor de Alianças, Planejamento e Revenue Management da Azul, ressaltou a importância da cooperação entre as empresas. “O início da parceria com a Silver Airways reflete a missão da Azul em proporcionar a melhor experiência de voo e ampliar opções para nossos Clientes explorarem destinos internacionais. Agora, com este novo acordo, oferecemos acesso a uma extensa malha nacional e internacional, reforçando nossa sinergia e compromisso com a excelência no atendimento ao Cliente. Desta forma, nossos Clientes poderão sair dos nossos hubs e, com um único bilhete, ir para novas cidades incríveis, modernas, com praias maravilhosas e repletas de cultura”.

Silver Airways

“Estamos muito felizes em expandir nossa relação comercial com a Azul como parceiros de codeshare. Este acordo focado no passageiro permitirá à Azul oferecer mais destinos para a Flórida e as Bahamas com conexões contínuas para o serviço seguro, confiável e focado na experiência. Mal podemos esperar para receber os Clientes da Azul em nossos voos” disse Pedro Motta, Diretor Comercial da Silver Airways.

Ao comprar bilhetes por codeshare, os viajantes são beneficiados, além dos serviços tradicionais, com uma maior oferta de destinos, check-in único e despacho de bagagem da origem até o destino final. Os bilhetes já estão à venda nos canais oficiais da Azul, ou seja, pelo site (www.voeazul.com.br), Call Center (4003-1118) ou pelas agências de viagens parceiras.

Atualmente, a Azul opera 15 voos diretos que ligam Fort Lauderdale a Recife (PE), Manaus (AM), Campinas (SP), Belém (PA) e Belo Horizonte (MG) e outros 11 voos de Orlando para Campinas (SP), Recife (PE) e Belo Horizonte (MG).

Sobre os novos destinos

Key West

Em Key West, Flórida, os visitantes têm a oportunidade de explorar um paraíso tropical repleto de atividades cativantes. Com suas praias de areias brancas e águas cristalinas, é a escolha ideal para quem pratica mergulho. Além disso, os entusiastas da natureza podem visitar o famoso ponto mais ao sul dos Estados Unidos no Southernmost Point Buoy e o Audubon House and Tropical Gardens, uma elegante residência do século XIX, rodeada por jardins exuberantes. Outra dica é conferir a vibrante cena artística na Duval Street, repleta de galerias, boutiques e cafés encantadores. A casa do escritor Ernest Hemingway é uma atração histórica imperdível para os amantes da literatura. E, por fim, o Mel Fisher Maritime Museum é um local fascinante que destaca a rica história marítima da região, exibindo tesouros recuperados de naufrágios.

Tampa

Em Tampa, Flórida, há uma variedade de atividades envolventes para explorar. Os visitantes podem começar pelo Busch Gardens, um parque temático que combina emocionantes montanhas-russas com atrações selvagens e experiências culturais. Além disso, existe na cidade o Tampa Riverwalk, que proporciona uma experiência relaxante à beira do rio, com jardins, esculturas e diversas opções para aquela pausa para as refeições. Os amantes da arte também podem explorar o Tampa Museum of Art e o The Dali Museum, que abriga uma coleção única das obras do renomado artista Salvador Dalí. As praias da região, como Clearwater Beach, são destinos ideais para relaxar ao sol.

Gainesville

Em Gainesville, Flórida, os visitantes têm a oportunidade de explorar uma cidade repleta de charme e diversidade. O Paynes Prairie Preserve State Park oferece uma experiência única de observação de vida selvagem, com trilhas para caminhadas e vistas deslumbrantes. Os entusiastas da natureza podem apreciar a beleza natural do Devil’s Millhopper Geological State Park, uma formação geológica única.

Orlando

Orlando, na Flórida, é conhecida como a “Cidade Mágica”, pois abriga um mundo de experiências cativantes à espera dos visitantes. O Walt Disney World Resort, com seus quatro parques temáticos mágicos, oferece uma jornada encantadora para todas as idades. O Universal Orlando Resort, com os parques Universal Studios Florida e Islands of Adventure, proporciona aventuras emocionantes inspiradas em filmes icônicos. Para os entusiastas da ciência, a parada obrigatória é o Orlando Science Center. Já os amantes das artes podem visitar o Orlando Museum of Art. A International Drive é uma avenida repleta de entretenimento, locais para compras e opções gastronômicas.

Fort Lauderdale

Em Fort Lauderdale, Flórida, os visitantes podem desfrutar de uma variedade de atividades que combinam sol, mar e passeios culturais. As belíssimas praias, como Fort Lauderdale Beach, são um convite ao relaxamento sob o forte calor do sol da Flórida. Para quem gosta de atividades aquáticas, a cidade conta com diversas oportunidades para praticar, como stand up paddle, “pedalinho” e jet ski. No Riverwalk, à beira do New River, os visitantes podem viver uma experiência incrível em áreas para caminhada e ciclismo, além da variedade de restaurantes à beira-mar.

Bahamas

As Bahamas são um país insular membro da comunidade do Caribe constituído por mais de 700 ilhas, cayos e ilhéus no oceano Atlântico, a norte de Cuba e da ilha Espanhola. Todas oferecem praias espetaculares com areia branca, resorts, mar azul e calmo e atrações para todas as idades. Atividades como mergulho, stand up paddle e caiaques estão entre as preferidas dos turistas que visitam o local.

Sobre a Azul

A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em número de voos e cidades atendidas, com mais de 900 voos diários, para mais de 150 destinos. Com uma frota operacional com mais de 160 aeronaves e mais de 15.000 Tripulantes, a Azul possui mais de 300 rotas diretas em voo regionais, domésticos e internacionais. Em 2022, a Azul foi eleita a companhia aérea mais pontual do mundo, segundo o relatório OnTime Performance-OTP Review da Cirium – a principal referência mundial de dados operacionais do setor. Além disso, em 2020, conquistou o prêmio de melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor Travelers’ Choice, sendo a única empresa brasileira a receber ambos os reconhecimentos.