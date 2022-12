Hapvida NotreDame Intermédica inaugura três novas unidades em São José dos Campos

Com o objetivo de ofertar, cada vez mais, serviços verticalizados, o Hapvida NotreDame Intermédica implantou três novas unidades em São José dos Campos. Foram inaugurados os laboratórios de análises clínicas Hapvida Diagnósticos Acácias, na Zona Sul, e Hapvida Diagnóstico Avenida das Rosas, na Zona Leste, e o Centro de Diagnósticos Vicentina Aranha, que além das análises clínicas oferece também exames de imagem como raio-x, ultrassonografia, exame de mapa, Holter e Eletrocardiograma.

Segundo a gerente regional de operações do Hapvida NotreDame Intermédica, Cristiane Silva Fernandes, a localização das unidades e os serviços a serem ofertados foram definidos com base em um estudo de demanda.

“Nossa proposta é investir na verticalização na ampliação de oferta de serviços para os clientes, oferecendo assim mais eficiência e comodidade em uma rede integrada”, afirma. Além destas três unidades, na estrutura verticalizado de atendimento da cidade de São José dos Campos, o Hapvida NotreDame Intermédica ainda oferece os exames de raio-x, ultrassom, colonoscopia, endoscopia e tomografia no Centro de Diagnósticos do Hospital São José, onde são realizados procedimentos de urgências e eletivos.

Novas unidades Hapvida

Hapvida Diagnóstico Acácias

R. Taubaté, 101 – Vila Nair, São José dos Campos – SP

Hapvida Diagnóstico Vicentina Aranha

Av. Nove de Julho, 331 – Jardim Apolo, São José dos Campos – SP

Hapvida Diagnóstico – Avenida das Rosas

Av. das Rosas, nº710, Jardim Motorama, São José dos Campos – SP

Grupo Hapvida NotreDame Intermédica

A fusão entre a Hapvida e a NotreDame Intermédica em fevereiro de 2022 levou a criação do maior grupo de saúde e odontologia do Brasil. A nova empresa, com mais de 65 mil colaboradores, atende cerca de 15,9 milhões de beneficiários de saúde e odontologia, que têm a sua disposição a maior rede própria de atendimento, presente nas cinco regiões do País. Nossa rede própria de atendimento foi construída a partir de uma visão abrangente e integrada, voltada ao cuidado da saúde através de mais de 7 mil leitos de atendimento hospitalar em 87 hospitais, 76 Prontos Atendimentos, 321 clínicas médicas e 261 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Desta combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.