Farma Conde realiza pulverização contra o coronavírus em JACAREÍ

Neste sábado (08 de agosto), as principais ruas de Jacareí serão contempladas com um serviço de pulverização contra o coronavírus, implementado pela Farma Conde para colaborar com o poder público no combate ao Covid-19. A ação teve início em São José dos Campos e já passou em mais de 80 cidades da RMVale e Litoral Norte, Baixada Santista, Região Bragantina e grande São Paulo.

Jacareí

Para realizar a pulverização em Jacareí serão utilizados 07 tratores que transportam pulverizadores de grande porte, com capacidade reservatória de até 2 mil litros. Para percorrer áreas menos extensas e de acesso mais difícil, foram utilizados 15 equipamentos de costas com capacidade de 20 litros, manuseados individualmente.

A matéria-prima utilizada é o hipoclorito de sódio, produto largamente utilizado como desinfetante. É importante ressaltar que o produto não oferece toxidade para o ser humano ou para animais e conta com aprovação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Foto:Prefeitura de Jacareí

Farma Conde

O investimento na aquisição de matéria-prima, tratores, equipamentos de pulverização e contratação de pessoal é de cerca de R$ 3,5 milhões. Atualmente, a Farma Conde conta com 12 tratores, 12 pulverizadores de grande porte e 60 equipamentos individuais, que dão autonomia para pulverizar quatro cidades simultaneamente.

Presidente do Grupo Conde, Mário Muniz

Farma Conde -Foto:Prefeitura de Jacareí

O Presidente do Grupo Conde, Mário Muniz, disse que após o início dos trabalhos em São José, várias prefeituras passaram a solicitar o serviço de pulverização. “A Farma Conde acredita que nesse momento todos os segmentos da sociedade precisam dar sua colaboração para combater a pandemia do coronavírus. Esperamos também que nossa iniciativa inspire outros empresários na adoção de ações de apoio ao poder público”, enfatizou Muniz.