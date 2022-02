Turbo, serviço de entregas ultrarrápidas do Rappi, chega em São José dos Campos

Entregas em até 10 minutos impulsionam o crescimento do número de usuários no aplicativo e refletem mudança no comportamento do consumidor

O Turbo, serviço de entregas ultrarrápidas do Rappi, agora também está disponível para os usuários de São José dos Campos. A vertical, que é a que mais se expande dentro do app, apresentou um crescimento nacional de 900% entre agosto e dezembro de 2021. O aumento reflete uma mudança do comportamento do consumidor, que passa a experimentar e utilizar cada vez mais os serviços quick commerce para compras de itens de supermercado.



Turbo

O Turbo é um botão disponível no superapp que permite o delivery de produtos em até 10 minutos, sendo o mais veloz do mercado nacional. O recurso, que é único em São José dos Campos, atualmente atende a 22 bairros da cidade, como Jardim Aquarius, Jardim Esplanada, Vila Ema e Jardim Satélite, a partir de duas dark stores.



Na cidade, o horário de pico de pedidos ocorre a partir das 19h. Dentre os mais de 1.500 itens disponíveis – como limpeza e higiene pessoal, hortifrutis, congelados, carnes, laticínios, grãos, entre outros -, as categorias preferidas pelos usuários locais são, na ordem, a de snacks e confeitaria, cervejas, refrigerantes, frutas e verduras e energéticos.



“Com o Turbo, seguimos uma tendência mundial de entregas ultrarrápidas e trouxemos esse diferencial competitivo para o mercado brasileiro, devolvendo o que as pessoas têm de mais precioso: o tempo. Estamos confiantes e animados com os números e o potencial de crescimento do serviço, que está apresentando uma forte adesão dos consumidores. Em Campinas, por exemplo, a vertical apresentou um crescimento orgânico de 800% nos últimos quatro meses. Já em Santos, a funcionalidade dobrou o número de pedidos e de 80% de seu faturamento em relação ao mesmo período do mês anterior”, explica Eric Dhaese, general manager do Rappi Brasil.



Tendo iniciado a operação em março do ano passado, em São Paulo, atualmente o Turbo está presente em 13 grandes cidades do país, com um total de 130 dark stores em território nacional.

Por dentro das dark stores





A tecnologia pioneira de entregas ultrarrápidas do Turbo opera com as “lojas fantasmas”, também conhecidas como dark stores. Tratam-se de minicentros de distribuição otimizados para picking e packing express – preparação e retirada rápida de pedidos -, operados por equipes treinadas para executar o pedido em tempo recorde. Nelas, é possível encontrar um portfólio de mais de 1.500 produtos de diversas categorias, que podem ser adquiridos pelos usuários no app Rappi, em pedidos com até 35 itens.



Com uma tecnologia desenvolvida pelo próprio Rappi, é possível montar o pedido em menos de dois minutos dentro da dark store enquanto o entregador parceiro já está no caminho para a retirada. Para que não haja excesso de velocidade na hora da entrega e garantir que ela ocorra em até 10 minutos, a cobertura do Turbo-Fresh contempla um raio de até dois quilômetros de cada dark store.



São José dos Campos

Em São José dos Campos, o botão Turbo está disponível nos bairros Cidade Morumbi, Bosque dos Eucaliptos, Jardim Juliana, Jardim Terras do Sul, Jardim Oriente, Parque Industrial, Res. Cidade Jardim, Jardim America, San Marino, Parque Res. Aquarius, Jardim das Américas, Jardim Apolo, Jardim Bela Vista, Monte Castelo, Vila Nova José, Jardim Sante Inês, Vila Sanches, Vila Icaraí, Jardim Vale Paraíso, Vila Zelfa e Vila Letonia.

Rappi

Fundado em 2015, o Rappi é o primeiro SuperApp da América Latina e está presente em mais de 100 cidades brasileiras. O Rappi proporciona uma experiência que permite aos consumidores solicitar praticamente qualquer bem ou serviço. Por meio do aplicativo é possível acessar diferentes categorias, incluindo restaurantes, supermercados, bebidas, farmácias, e-commerce, viagens e serviços financeiros, entre outros. Para além das entregas tradicionais, os usuários podem receber produtos em menos de 10 minutos, bem como satisfazer desejos e conseguir favores, que são opções únicas do Rappi. É um serviço ao seu alcance – se pode ser comprado, realizado e entregue, o Rappi pode ajudá-lo. Nesta perspectiva, o Rappi impulsiona o desenvolvimento econômico em todas as cidades da América Latina por meio da aceleração da adoção do comércio eletrônico. Além do Brasil, o Rappi está presente na Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Peru e Uruguai. Mais informações no link.