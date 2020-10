Rede de supermercado desenvolve pão francês em parceria com renomado pâtissier

Com produção mensal de 2,5 milhões de unidades, o novo pão francês da Coop – Cooperativa de Consumo está fazendo o maior sucesso entre os cooperados e clientes que frequentam a rede. A nova receita é assinada pelo chef José Luis Gioio, supervisor de produção da Central de Panificação, em parceria com Luiz Farias, da Academia Bunge, eleito em 2016 o melhor pâtissier do mundo pela International Union of Bakers and Confectioners.

“Lançado no último mês de março, o novo pão francês e sua família (filão, italiano e baguete) já estão presentes no setor de padaria de todas as lojas”, declara Ricardo Miranda, gerente regional de Operações de Supermercados e da Central de Panificação.

Além da nova receita do pão francês, a Coop também está investindo na melhoria da linha de produção, como aquisição de novos fornos, demais equipamentos para as 32 padarias das lojas e na qualificação técnica das equipes. O treinamento foi realizado no centro de excelência da Bunge no Brasil, voltado à capacitação e consultoria para o desenvolvimento do mix de produtos para empresas.

Investir na nova linha de pães vai ao encontro das diretrizes do planejamento estratégico, que é fazer da Coop referência em produtos perecíveis. Nada melhor, portanto, do que trabalhar ainda mais forte na qualidade da linha do pão francês, o mais amado e requisitado entre os 100 tipos de pães encontrados no mercado brasileiro.

De acordo com o gerente da Central de Panificação, Osmar Kimura, os pães de fermentação natural são outra aposta da Coop e estão tendo boa repercussão entre os clientes, tanto pela qualidade quanto pela saudabilidade.

Sobre a Coop: atualmente, é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 850 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos, 32 lojas de supermercados, sendo 24 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 57 drogarias.

Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade, a exemplo do ciclo de palestras gratuito; programa de saúde e qualidade de vida; programas educacionais voltados aos estudantes da rede pública e particular e doações para entidades beneficentes das cidades onde conta com unidades de distribuição.