ABB aprimora portfólio de robôs industriais de alta velocidade com a aquisição da Codian

Compra estratégica cria um portfólio líder das indústrias de alimentos e bebidas, farmacêutico e de logística

A ABB adquiriu a Codian Robotics B.V., um fornecedor líder de robôs delta, que são usados principalmente para aplicações de pick and place de alta precisão. A oferta da Codian Robotics inclui uma linha de design higiênico, ideal para indústrias sensíveis à higiene, incluindo alimentos e bebidas e produtos farmacêuticos. Com a transação, a ABB está acelerando seu envolvimento no campo crescente de robôs delta.

A Codian Robotics está localizada em Ede, Holanda e emprega 20 pessoas no mundo todo. A empresa continuará atendendo seus clientes diretamente. A aquisição foi assinada e fechada em 1º de outubro de 2020 e ambas as partes concordaram em não divulgar quaisquer detalhes sobre o valor de compra.

“Nossa aquisição ressalta nosso foco em tecnologia inovadora, ajudando nossos clientes a perceberem totalmente o potencial da automação e a aumentar sua flexibilidade em um cenário de negócios em rápida mudança”, disse Sami Atiya, presidente da ABB Robotics & Discrete Automation. “As tecnologias e a experiência na indústria da Codian Robotics são o complemento perfeito para nosso conjunto de soluções de alimentos e bebidas, farmacêutica, robótica para serviços e logística, ao mesmo tempo que oferece suporte à oferta de robótica centrada em máquinas da ABB.”

“Ao longo dos anos, desenvolvemos um extenso portfólio de produtos. A impressionante presença global da ABB e sua experiência no setor nos ajudarão a disponibilizar nosso portfólio globalmente. Estou ansioso para trabalhar juntos para escrever o próximo capítulo de nossa história de sucesso”, disse Freek Hartman, fundador da Codian Robotics.

Embora hoje a maioria dos robôs na indústria de alimentos e bebidas não seja projetada para poder tocar em alimentos, o portfólio da Codian Robotics inclui um design higiênico que permite o trabalho seguro, inclusive em processamento de alimentos in natura, processamento seguro e aberto de alimentos.

“Há uma grande necessidade de robôs para pick and place que garantam altos padrões de higiene, acelerados pela pandemia COVID-19. Nossos clientes de alimentos e bebidas, farmacêuticos e de logística estão particularmente interessados no potencial da automação, permitindo que as cadeias de suprimentos continuem a funcionar, enquanto garantem o bem-estar dos funcionários”, acrescentou Atiya.

No futuro, a ABB será capaz de fornecer a seus clientes uma gama mais ampla de robôs delta e soluções integradas de uma única fonte, contribuindo para a estratégia de robótica centrada em máquinas da ABB que integra automação de máquina e controle de robô em uma única plataforma.

Hans Wimmer, Presidente da divisão de Machine Automation da ABB e Managing Director da B&R, disse: “Com a Codian Robotics, estamos adquirindo um dos fornecedores mais bem-sucedidos do mundo de robôs delta com um histórico extraordinário no setor de fabricantes de máquinas. No futuro, seremos capazes de oferecer aos nossos clientes soluções totalmente integradas – globalmente e para todas as indústrias.”

