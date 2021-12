Mochila x bolsa: saiba quando escolher cada uma delas

Mochilas e bolsas são itens essenciais do dia a dia de todas as pessoas, principalmente para aquelas pessoas que trabalham fora e só voltam para casa no final do dia. Mas claro, também são ítens indispensáveis para muitas outras ocasiões como viagens, passeios e faculdade.

A dúvida que sempre surge é como escolher a mochila ou a bolsa ideal para levar. Qual é melhor para determinada ocasião? Qual comporta melhor tudo que é preciso levar mas também não deixa de ser confortável?

Neste artigo você irá sanar todas as suas dúvidas a respeito disso e, ao final dele, com certeza já estará sabendo escolher se a mochila é melhor, ou se a bolsa é a escolha ideal para certas ocasiões.

Mochila x bolsa

Para poder escolher corretamente entre mochila ou bolsa é preciso considerar muitas coisas, pois ambas possuem vantagens e desvantagens dependendo da ocasião para a qual são escolhidas.

Por essa razão, primeiramente é preciso pensar no tipo de ocasião para depois decidir se a bolsa ou a mochila se encaixa melhor às suas necessidades naquele momento. Veja abaixo qual delas se encaixa melhor em algumas ocasiões específicas.

Para viajar

Para decidir qual a melhor opção para viajar, você precisa considerar os seguintes pontos:

Duração da viagem;

Programação da viagem;

Destino da viagem.

Duração da viagem

Se a sua viagem for curta, uma bolsa média ou grande de ombro com certeza é o suficiente, principalmente se for apenas uma “bate e volta”. Se for longa, uma mochila é a escolha ideal.

Programação da viagem

Geralmente uma viagem de duração curta não possui muitos destinos dentro da programação, então uma bolsa de ombro grande ou média será o suficiente. Mas se for uma viagem com vários destinos, principalmente trilhas ou destinos turísticos, a mochila é a escolha certa.

Destino da viagem

Para viagens curtas, ou “bate e volta” para ida às compras, shoppings em outras cidades ou visitas a parentes, uma bolsa de ombro transversal, ou uma média ou grande de ombro deve bastar. Mas se você for à praia, acampar ou para um lugar desconhecido que nunca tenha ido antes, é bom levar uma mochila para estar prevenido.

Para trabalhar

Para o trabalho é um pouco mais simples. Bolsas médias ou grandes geralmente conseguem comportar tudo que é necessário para o dia a dia. Mas se você precisar levar marmita, ou for fazer alguma viagem logo em seguida do trabalho, com certeza uma mochila é o ideal.

Para passear

Neste caso, depende do tipo de passeio que você irá fazer. Cachoeiras, trilhas ou parques aquáticos, por exemplo, demandam a necessidade de uma mochila. Mas se você for para um shopping, fazer a visita a parentes, uma bolsa média ou grande é o bastante. Mas se você for sair à noite, para um jantar, balada ou barzinho, o ideal é levar apenas uma bolsa de mão.

5 aspectos para considerar no momento da escolha

Agora que você já sabe o que é ideal para cada ocasião, veja alguns aspectos essenciais que você precisa considerar na hora de escolher a bolsa ou mochila ideal.

Conforto

Conforto é essencial, independente da ocasião. Sendo assim, escolha uma bolsa que não irá te atrapalhar ou que a alça não irá machucar o seu ombro.

No caso da mochila, opte por uma que tenha alças macias ou almofadadas, para que o peso não afete tanto os seus ombros.

Espaço

O espaço deve ser de acordo com as suas necessidades, para não ter espaço de menos ou espaço de mais que seja desnecessário. No caso da bolsa, escolha uma que comporte exatamente o que você precisa.

No caso da mochila, escolher uma que tenha um espaço a mais pode ser o ideal, pois você terá mais facilidade em procurar e pegar as coisas dentro dela.

Estilo

Independente se a sua escolha for uma bolsa ou uma mochila, você precisa escolher algo que tenha haver com o seu estilo e que combine com a sua roupa. O único caso em que o estilo não interfere tanto, é no caso de mochilões. Para essas ocasiões, o ideal é comprar uma bolsa própria para mochilões.

Praticidade

Tanto a bolsa, quanto a mochila precisam ser práticas. É necessário que ambas comportem o que você precisa, mas que também disponham de um pouco de espaço para que você possa pegar as coisas com tranquilidade.

No caso específico de uma mochila grande para viagem ou para o dia a dia, é necessário que ela tenha repartições e espaços separados para comportar cada ítem essencial.

Versatilidade

Escolher bolsas e mochilas que sejam versáteis também é uma excelente opção. Alguns modelos são bolsas e mochilas em um só, basta fazer os ajustes que vem com as instruções, e você pode ter uma bolsa e uma mochila em um só produto.