Instituto Sabin lança campanha para arrecadação de agasalhos em São José dos Campos

A unidade matriz do Sabin Diagnóstico de Saúde de São José dos Campos vai ser posto de arrecadação

da campanha em apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade social

Antecedendo à chegada da estação mais fria do ano, o Instituto Sabin promove a Campanha da Solidariedade 2023. A iniciativa vai contribuir com a Associação Ágape para Educação Especial, que mantém projetos voltados para pessoas com deficiências e suas famílias.



O Instituto vai arrecadar agasalhos, cobertores, roupas, sapatos e kits de higiene bucal (escova, creme e fio dental). Os itens podem ser entregues, até o dia 15 de junho, na unidade do Sabin Diagnóstico e Saúde da Rua Francisco Paes, nº 165, Centro, São José dos Campos. As peças de roupas podem ser novas ou usadas, porém em boas condições para uso.

“Todos os anos, buscamos incentivar a cultura da doação nas regiões que atuamos, por meio de campanhas de arrecadação, para beneficiar organizações e comunidades”, afirma o gerente-executivo do Instituto Sabin, Gabriel Cardoso.



“Abraçamos essa campanha e esperamos que a população de São José dos Campos também abrace para que juntos possamos fazer a diferença na vida daqueles que neste momento necessitam do nosso apoio”, conclui o Gestor Regional do Sabin Diagnóstico e Saúde em São José dos Campos, Cesar Nhola.



Campanha da Solidariedade

Doações: agasalhos, cobertores, roupas, sapatos e kits de higiene bucal (escova, creme e fio dental)

Período: até 15 de junho

Pontos de coleta: Rua Francisco Paes, nº 165, Centro

Sobre o Instituto Sabin | Há 18 anos o Instituto Sabin é responsável pela gestão do investimento social privado do Grupo Sabin. Organizado como uma OSCIP, com sede em Brasília e atuando em 15 estados, além do DF, o instituto tem a nobre missão de contribuir para a melhoria da qualidade de vida, do bem-estar e da prosperidade nas comunidades onde o Grupo Sabin atua, fomentando a Inovação Social. A organização já investiu mais de R$57 milhões em iniciativas de impacto social, impactando diretamente mais de 1,2 milhão de pessoas.

Sobre o Grupo Sabin | Referência em saúde, destaque em gestão de pessoas e liderança feminina, dedicado às melhores práticas sustentáveis e atuante nas comunidades onde está presente, o Grupo Sabin nasceu na capital federal, fruto da coragem e determinação de duas empreendedoras, Janete Vaz e Sandra Soares Costa, em 1984. Hoje conta com cerca de 7000 colaboradores unidos pelo propósito de inspirar pessoas a cuidar de pessoas.



Presente em 15 estados, além do Distrito Federal, a empresa oferece serviços de saúde com excelência, inovação e responsabilidade socioambiental às 78 cidades em que está presente e atende mais de 7 milhões de clientes ao ano em 350 unidades distribuídas de norte a sul do país.



O ecossistema de saúde do Grupo Sabin integra um portfólio de negócios que contempla análises clínicas, diagnósticos por imagem, anatomia patológica, genômica, imunização e check-up executivo. Além disso, contempla também serviços de atenção primária, contribuindo para a gestão de saúde de grupos populacionais por meio de programas e linhas de cuidados coordenados, com a Amparo Saúde, e a plataforma integradora de serviços de saúde – Rita Saúde – solução digital que conta com diversos parceiros como farmácias, médicos e outros profissionais, promovendo acesso à saúde com qualidade e eficiência.



