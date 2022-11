Saiba quanto custa montar um cinema e como administrá-lo

Muitas pessoas sonham em ser uma estrela de cinema, fazer filmes que a deixe imortalizada no mundo da sétima arte, ter seu filme de sucesso concorrendo ao Oscar e aplaudido na tela quando seu filme passar. Mas para que esse sonho se torne realidade existe uma outra coisa que precisa acontecer: pessoas precisam sonhar em ter um cinema

Antigamente era comum encontrar pessoas que sonhavam em ter um cinema, e construíram com muita luta. Muitas delas têm cinemas bem antigos que herdaram de pais e avôs. Mostrando o quanto isso está enraizado na cultura das pessoas.

Desde os antigos cinemas Drive In até os cinemas de tela enorme, dos filmes em preto e branco até os de alta definição que existem hoje. Seja da forma que for, todo cinema tem muita história para contar de todas as pessoas que já recebeu e todos os filmes que já transmitiu.

E algumas pessoas sonham em começar suas próprias histórias com um cinema novo. O sonho de construir um cinema do zero é muito grande hoje em dia, mas acaba sendo freado por pessoas que não fazem a menor ideia de por onde começar.

Essas pessoas não sabem exatamente o quanto precisa investir, e nem ao menos como funciona a administração de um cinema, só tem na verdade o sonho de viver essa aventura para ter seu próprio negócio. E é exatamente por isso que estamos aqui hoje.

Hoje vamos falar sobre como você pode fazer para ter um cinema, desde os custos em geral até mesmo as formas de se administrar um negócio como esse, que embora tenha muita procura, também precisa de dinheiro para acontecer.

Como montar um cinema

A primeira coisa que você precisa saber é que mesmo para montar um cinema que não seja muito grande, você vai precisar de um investimento considerável. Isso porque existem muitas coisas que precisam ser levadas em consideração.

Algumas pessoas pensam que o equipamento é o mais caro, e realmente, o equipamento está longe de ser barato, desde a tela, o som, tudo isso tem um valor alto, mas o que realmente acaba gerando um gasto alto é a estrutura.

Existem algumas coisas que um cinema é obrigado a ter, e conseguir ter tantas coisas em um único estabelecimento realmente não é fácil. De lanchonete a banheiros, sala de manutenção e todas as salas de reprodução, é um trabalho bem complexo.

Além disso, é só parar para pensar que não feliz em investir na construção do local, você vai ter que investir na compra dos filmes para reproduzir, na compra de produtos para vender na lanchonete, ter balde de pipoca personalizado, o salário de funcionários já que obviamente não dá para tocar um cinema sozinho. Tudo isso faz parte do investimento, e leva um tempo até que todo o lucro volte para as mãos de quem investiu.

Como anda o mercado?

Houve um medo generalizado do que a era do streaming poderia fazer com o cinema, a algumas pessoas até tremendo pelo fim do cinema, já que as pessoas poderiam esperar para ver o filme em casa, e no fim isso já ficou claro que não vai acontecer.

As pessoas vão ao cinema não só para ver o filme pela primeira vez, mas pela experiência, de ver o filme com quem se gosta, vibrar junto com o cinema, comer a pipoca e ver em uma tela grande.

Isso não tem nenhum serviço de streaming que reproduza, então os dois negócios podem coexistir em paz, cada um trazendo um tipo de entretenimento. Além disso, fica claro que os filmes de heróis estão em alta, e tem enchido cinemas ao redor do mundo.

Quanto custa?

Levando em consideração tudo o que dissemos, se você quiser montar um cinema profissional, confortável, dentro de todas as regras de segurança e com qualidade, você vai ter que investir a partir de R$250 mil.

Mas lembrando que isso é para um cinema muito bom, porém de estatura pequena. Se você quer fazer um cinema grande, que atende muitas pessoas, o recomendado é em torno de R$1 milhão.

Dicas de administração

Algumas boas dicas é oferecer bons combos na lanchonete, muitos cinemas lucram muito mais com a comida que com a própria bilheteria, então você deve administrar a lanchonete muito bem.

Você também deve escolher um lugar com para montar seu cinema, um lugar da cidade de fácil acesso, já que isso encoraja e muito as pessoas a irem até lá.

Outra boa dica é dar espaço para filmes também fora do eixo dos blockbusters. Reserve sim muitas sessões para aqueles filmes que estão bombando, mas é sempre bom deixar algumas sessões para filmes que apesar de bons são meio fora do radar, eles tem um público alvo que sofre para achar sessões dele e por isso vão vir com tudo.

