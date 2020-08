Betsul transmite jogos da NBA AO VIVO em sua plataforma e comemora expansão digital, na TV e nos gramados

O Betsul, melhor site de apostas esportivas da América do Sul, transmite AO VIVO o retorno da temporada da NBA, em parceria com o Sportradar, a partir desta quinta-feira (30 de julho), através da sua plataforma.

A transmissão dos jogos será disponibilizada a todos os apostadores que possuírem cadastro ativo e saldo no Betsul, sem restrição de valor mínimo de crédito. Para acompanhar os jogos ao vivo e fazer novas apostas, basta estar logado no site, acessar a página de basquete e escolher a partida da NBA que deseja assistir. A transmissão estará disponível na aba LIVE do jogo escolhido.

A marca tem investido fortemente na transmissão de jogos ao vivo durante a pandemia global. “Isso é um marco para o Betsul e uma grande vitória. Inicialmente, logo no começo do isolamento social, incluímos em nossa cartela de jogos a modalidade de e-sports. Já em maio, com o retorno gradativo do futebol, o Betsul viu a oportunidade de levar aos seus usuários o serviço de streaming, comemorando o retorno do primeiro campeonato em campo, a Bundesliga, com parceria do Sportradar”,relembra e festeja o CEO do Betsul, Fernando Rivas.

As negociações e a visão de negócios seguiram com o apoio também da Stats Perform para a veiculação do campeonato português, a Primeira Liga, e do espanhol, La Liga. Teve também a transmissão da Premier League Russa de Futebol, novamente em colaboração com o Sportradar, além da volta em campo do Campeonato Catarinense, em acordo com a TNSports.

Além disso, o Betsul firmou recentemente parceria com a emissora de televisão SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) para a inserção de vídeos e spots publicitários durante as partidas da Copa do Nordeste. Os filmes foram apresentados pelo atleta e embaixador do site, Falcão, que teve a renovação do seu contrato por mais 3 anos com a marca durante a pandemia.

Ademais, a marca oficializou nesta quarta-feira (29 de julho) o patrocínio esportivo da Ponte Preta. “O contrato havia sido firmado momentos antes da pandemia mas, com a pausa forçada dos campeonatos, nos impossibilitou de fazer o anúncio como manda o figurino. Finalmente, estamos aqui mais unidos do que nunca e desejando anunciar todos os novos projetos que ficaram engavetados. Com todos os desafios, este ainda é um grande ano para nós”, revela Fernando Rivas.

O Betsul é o melhor site de apostas esportivas da América do Sul, desenvolvido para atender os apostadores e torcedores mais exigentes. O site oferece uma interface simples, intuitiva e segura para o apostador se divertir à vontade a partir de diversas modalidades de apostas e uma extensa lista de esportes.

Com o ídolo Falcão, maior jogador de futsal de todos os tempos, como embaixador da marca, o Betsul também representa o braço brasileiro da Gambling for Change, organização que pretende revolucionar o mercado de apostas esportivas em todo o mundo.

Chamada de Jogo do Bem no Brasil, a iniciativa destina uma quantia do valor arrecadado com apostas no site para uma causa ou instituição social. Isso não implica em nenhum custo adicional para o apostador, é o Betsul que reparte um percentual do seu lucro para fazer o bem.

O Betsul é um site licenciado pela Curacao e Gaming, com regulamentação e registro em Curacao. Número de registro: 8048/JAZ2019-017.

