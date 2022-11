Os hospitais passam por um rigoroso processo de limpeza. Isso ocorre devido ao local ter um índice muito alto de bactérias e vírus que podem ser prejudiciais à saúde, tanto dos pacientes, quanto dos funcionários e visitantes.

Assim, a limpeza hospitalar precisa ser realizada de uma forma específica, com a finalidade de remover tudo que causa contaminações, preservando a saúde de quem está no local.

Em paralelo, ela deve seguir os princípios que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) orienta que seja feita.

Por fim, contrate uma equipe de limpeza treinada para a higienização da área da saúde.

O que muitas pessoas nem imaginam é que o processo de higienização dos hospitais consiste em 7 tipos de limpeza.

Quer descobrir quais são esses tipos e qual a sua finalidade? Então, continue a leitura desse artigo e tire todas suas dúvidas.

Afinal, quais são os 7 tipos de limpeza hospitalar?

Veja a seguir os diferentes tipos de higienização hospitalar.

1- Descontaminação hospitalar

A primeira etapa da higienização hospitalar é a descontaminação. Nela, há um preparo para reduzir agentes infecciosos nas estruturas do local.

Também conhecida como limpeza imediata, ela retira qualquer matéria orgânica no espaço. Isso envolve:

Fezes;

Urina;

Vômitos;

Sangue;

entre outras secreções humanas.

A descontaminação hospitalar é essencial para a redução imediata de riscos de infecção.

2- Desinfecção hospitalar

Aqui, ocorre a eliminação dos micro-organismos patogênicos existentes no local, por meio de produtos químicos e a utilização de equipamentos.

Em suma, a desinfecção hospitalar pode ser dividida em três níveis, que são: alto, médio ou baixo.

Sua classificação é feita de acordo com o grau de exigência para a eliminação dos micro-organismos.

Ao mesmo tempo é feito o controle de impurezas e proteção das áreas e materiais do local e a validação da eficácia de lavadoras, autoclaves, entre outros equipamentos com atribuição esterilizadora.

3- Limpeza Preparatória

Este tipo de limpeza hospitalar é realizada diariamente antes do uso de ambientes, como quartos, centros cirúrgicos, enfermarias, salas de exames, entre outros.

Na limpeza preparatória, os profissionais retiram as partículas que estão presentes em todas as superfícies do ambiente.

4- Limpeza Concorrente

A limpeza concorrente também é feita diariamente, porém, o seu processo ocorre mesmo quando os pacientes estão nos quartos.

Basicamente, os profissionais limpam as maçanetas, pias, mesas, móveis e pisos do local.

Ademais, é feita a reposição de itens como sabonete líquido, papel toalha, papel higiênico e retirada do lixo.

5- Limpeza Especial

É nesta etapa que ocorre a desinfecção e esterilização constante dos equipamentos e materiais.

Sobretudo, daqueles itens que estiveram a uma distância mínima de um metro do leito de pacientes debilitados ou com alguma infecção por bactérias.

O foco é higienizar áreas consideradas críticas, como:

Monitores;

Grades da cama;

Respirador;

Bomba de infusão;

Suportes de soro.

A limpeza diária é necessária para reduzir os riscos de infecção causadas por objetos.

6- Limpeza Mecanizada de Piso

Higienização de todo o piso do hospital com o auxílio de um equipamento, que geralmente é uma lavadora automática ou enceradeira. Isso envolve a nossa sexta limpeza.

É um processo concentrado nos pisos. Contudo, é preciso fazer a limpeza utilizando água com detergente ou desinfetante hospitalar no piso, antes de recorrer a máquina,ok?

7- Limpeza Terminal

Chegamos a última etapa da limpeza hospitalar que consiste na higienização do ambiente após a alta do paciente, transferência ou em casos de óbito.

Nota-se que, quando ocorrem internações com períodos maiores que 15 dias, a limpeza é aplicada em níveis diferentes, conforme os riscos de contaminação.

Além de tudo que falamos até aqui, escolha soluções inovadoras para instituições de saúde no controle de infecções e biossegurança.

Dessa maneira, você une equipamentos de alta performance com segurança, praticidade e precisão nos processos de limpeza e desinfecção.