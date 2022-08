Saiba diferenciar os tipos de vinho e escolher seu favorito!

Bebida combina com jantar a dois, conversa com amigos e até mesmo como presente

Beber vinho é um hábito considerado elegante por muitas pessoas, já que a bebida carrega uma aura particular. No entanto, na hora de escolher entre um vinho merlot, cabernet sauvignon, malbec ou branco, podem surgir dúvidas, o que é normal para quem não está acostumado com esse universo.

Por isso, vamos te apresentar os principais tipos de vinhos, suas características e como não errar na hora de escolher o sabor ideal para harmonizar com comidas ou momentos diversos. Acompanhe a seguir e compartilhe com quem também tem interesse em descobrir mais sobre essa bebida clássica.

Vinhos e suas principais variações

Assim como cada pessoa tem sua preferência por sabores mais doces ou ácidos, a escolha do vinho tende a partir do gosto pessoal e também da ocasião. Para quem não está acostumado a consumir vinho, ir direto na seção de tintos suaves é a escolha mais fácil.

Em filmes, séries e programas de culinária, é possível observar que a escolha do vinho se dá tanto pelo rótulo (país de origem, safra e tipo de uva) quanto pela harmonização com comidas. Então vamos por partes, conhecendo os tipos de vinho a fundo.

Vinhos suaves

Os vinhos suaves têm maior adesão de pessoas com paladar iniciante, pois oferecem sabores mais acessíveis e combinam com quase toda ocasião de consumo. O vinho considerado suave é aquele que recebe adição de açúcar na sua produção, o que reduz a sensação de acidez da uva original utilizada em cada tipo.

Vinhos meio secos ou secos

Já os vinhos considerados secos ou meio secos, são aqueles que não recebem adição de açúcar na sua produção. Por conta disso, seu sabor pode ser mais ou menos ácido, dependendo do tipo de uva utilizada na sua produção e também do tempo de envelhecimento.

Vinhos reservados

Um vinho reservado é aquele produzido por uma vinícola com o objetivo de ser mais acessível. São vinhos de sabores mais fáceis de serem consumidos, ideais para o consumo no dia a dia. O preço também é menor, já que eles não passam por um processo de envelhecimento, saindo direto da produção para as gôndolas de mercados e adegas.

Diferenças entre os tipos de vinhos

Existem os vinhos tintos, brancos e rosados, que são uma mistura dos dois primeiros. Cada um deles segue um padrão de produção, desde a escolha das uvas certas, tempo de fermentação e armazenamento.

Vinhos tintos

Os vinhos tintos são produzidos com a casca das uvas, que adicionam a cor à bebida. Um vinho tinto pode ser:

Cabernet sauvignon: sabor encorpado e com acidez média. Casa bem com comidas clássicas;

Merlot: sabor aveludado, ideal para acompanhar comidas mais temperadas;

Carmenere: sabor encorpado e frutado, tende a ser mais ácido que os demais, marcando bem a presença de taninos no paladar.

Vinhos brancos

Os vinhos brancos são aqueles produzidos com uvas brancas ou tintas, mas sem a presença da casca. São recomendados para consumo casual, durante o dia ou em temperaturas mais quentes. Os principais tipos são:

Chardonnay: uva consumida em todo o mundo, resulta em vinhos refrescantes e frutados. Combinam com pratos leves, como saladas, carnes brancas, canapés e sobremesas;

Sauvignon blanc: sabor refrescante e mais ácido, indicado para quem já possui algum hábito de consumir vinhos mais secos.

Vinhos rosados

Por fim, os vinhos rosados são aqueles que combinam vinho tinto e branco na sua produção, resultando em sabores refrescantes e leves. Combinam com ocasiões mais especiais, até momentos casuais como piqueniques e brunchs.