4 fatores indispensáveis ao escolher um crypto cassino no Brasil

Com o recente aumento na popularidade de criptomoedas como Bitcoin, Dogecoin e Ethereum, alguns cassinos online também permitem depósitos e saques nessas moedas digitais.

Embora as informações sobre essas plataformas sejam abundantes na Internet hoje, é importante realizar uma pesquisa adequada antes de selecionar um crypto cassino online para atender às suas necessidades.

Os melhores cassinos online, geralmente, possuem características comuns que você deve observar. No entanto, muitas vezes os apostadores não sabem pelo que procurar – um indicador disso é o fato de termos como ‘best game vip’, ‘best crypto cassino’ ou ‘best cassino no brasil’ terem crescido tanto em popularidade nos mecanismos de busca.

Dito isso, os quatro principais fatores que você deve considerar antes de escolher um cassino online serão discutidos nos parágrafos abaixo:

Mecanismos de saque e depósito

É recomendável que você pesquise as formas de retirada e depósito antes de optar por uma plataforma de cassino para jogar.

Isso porque, embora essas plataformas possam permitir que você deposite em vários tipos de moedas, os sistemas de retirada podem ser limitados à moeda do seu país.

No Brasil, isso significa que, mesmo que você possa jogar usando suas criptomoedas, como bitcoin, ether e doge, talvez não consiga sacar seus ganhos da mesma forma. Isso pode levar a perdas imprevistas e taxas de transação.

Variedade de jogos oferecidos

Embora a maioria das plataformas de cassino que aceitam criptomoedas oferece uma ampla variedade de jogos, como slots, roleta e jogos de cartas, para citar alguns, nem todos podem ser jogados com criptomoedas – e esse é um detalhe a ser observado.

Alguns crypto cassinos também possuem uma casa de apostas esportivas. Os eventos disponíveis incluem partidas de futebol nacionais e internacionais, torneios de tênis, basquete, beisebol, MMA e eSports.

Licenças e Regulamentos

Embora existam muitos cassinos online, nem todos são licenciados ou regulamentados por um órgão governamental. Você precisa ler avaliações e as políticas de uma empresa antes de escolher a sua plataforma de apostas.

Quando uma plataforma é licenciada, isso significa que ela foi minuciosamente verificada e auditada por um órgão governamental, como a Malta Gaming Authority ou a United Kingdom Gaming Authority.

Isso significa que ao adicionar fundos da sua carteira digital na plataforma, você não precisa se preocupar com a perda das suas criptomoedas. Suas transações também estarão seguras e protegidas durante as retiradas caso a plataforma for licenciada.

Considere bônus e recompensas

Especialmente para jogos em que você pode fazer apostas e ganhar recompensas com base em suas previsões, você deve entender os limites e as políticas de pagamento.

Muitos cassinos de elite que aceitam criptomoedas oferecem recompensas extras com base no número de pessoas que apostam nas probabilidades.

Por exemplo, para uma partida de futebol entre Flamengo e São Paulo, se mais pessoas apostarem no Flamengo vencendo a partida, as chances de recompensa serão maiores para o São Paulo.

Também é importante checar se há bônus de depósito adicionais e recompensas fornecidas pela plataforma – geralmente, é possível encontrar promoções, recompensas e bônus em uma sessão específica do site.