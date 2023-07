São José EC empata com a Portuguesa no estádio Martins Pereira

Com gol de pênalti no último minuto, a Portuguesa arrancou o empate por 1 a 1 contra o São José, pela segunda rodada do Grupo 3 da Copa Paulista. No estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, os donos da casa abriram o placar com Nicolas, mas Chrigor deixou tudo igual no último lance.

Com o empate, a Portuguesa segue em terceiro, com quatro pontos, e segue invicto dentro da chave. Já o São José é o quarto, com um ponto, ainda sem vencer na competição.

A partida em São José dos Campos começou equilibrada. Tanto São José, quanto Portuguesa estavam bem postados em campo e não hesitavam em finalizar quando estavam no ataque. Quem deu as caras primeiro foi a Portuguesa, carimbando a trave do São José. Após iniciativa adversária, o São José cresceu no duelo e começou a ter mais volume.

Foto:Rodolfo Moreira

Mais ofensivo, os donos da casa começaram a empilhar chances e levar perigo. Na melhor delas, Rafael Tanque recebeu na área e parou em Thomazella. Na reta final, o jogo ficou morno. Com muita marcação, o jogo ficou pegado e nervoso. Já sem grandes chances, a primeira etapa terminou empatada sem gols.

Na segunda etapa, o São José voltou a fim de fazer valer o fator casa. Pressionando a Portuguesa no campo de defesa, Nicolas abriu o placar aos 21 minutos. Após cruzamento na área, a bola sobrou para Nicolas, que bateu firme, cruzado, para tirar o zero do marcador.

Com o placar inaugurado, o São José colocou a bola no chão. Sem se expor, o time foi conduzindo o resultado dentro de casa. Na reta final, a Portuguesa foi para o tudo ou nada. No último lance, após cobrança de escanteio, Verroni deu uma de goleiro, colocou a mão na bola e foi expulso. Na cobrança, Chrigor bateu forte e decretou o empate na partida.

Os times voltam a campo no próximo domingo, pela terceira rodada da Copa Paulista. Às 15h, o São José recebe o São Caetano, no Martins Pereira. Mais tarde, às 16h, a Portuguesa visita o EC São Bernardo, no 1º de Maio, no ABC Paulista.

