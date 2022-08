Como baixar video do TikTok sem marca d’água pelo iPhone

Em termos absolutos, o Tik Tok foi a rede social que mais ganhou novos usuários, principalmente durante os tempos de pandemia. Ele cresceu exponencialmente e agora tem milhares de usuários em todo o mundo.

Grande parte do conteúdo postado na rede social é a famosa “dança” e desafios criados pelos usuários. Nesse sentido, muitos usuários acabam baixando esses vídeos para repostar em outras redes sociais, mas nem todos sabem como baixar vídeo do TikTok sem a marca d’água pelo iPhone.

No entanto, podemos dizer que todo o processo é muito simples e pode ser feito em apenas alguns passos, independente de qual seja a plataforma do seu telefone celular.

As dicas que iremos passar em nosso texto podem ser usadas por pessoas que possuem celulares Android, assim como aquelas que possuem celulares iPhone. Com isso você poderá publicá-los em outras redes sociais com todos os desafios e “danças” do TikTok, tudo de uma forma muito prática e rápida.

A seguir, falaremos mais sobre como baixar vídeo do TikTok sem a marca d’água pelo iPhone e Android. Então, para entender todas as informações que separamos, continue lendo este artigo e saiba como baixar seus vídeos da forma mais prática e rápida.

Como baixar video do tiktok sem a marca d’água pelo iPhone

Para baixar vídeo do TikTok sem marca d’água pelo iPhone, você precisa usar outro aplicativo fora da plataforma. Uma das melhores opções disponíveis para esse fim é o aplicativo sssTikTok.

Ele possui compatibilidade com ambas as plataformas de sistemas operacionais, ou seja, você pode usá-lo tanto do seu smartphone Android quanto do seu smartphone iOS. Este aplicativo reconhece links e downloads de vídeo sem marca d’água e até permite ao usuário ter acesso à conteúdos de outras pessoas que optam por desativar a função “baixar” dos seus vídeos.

A seguir, você pode conferir um simples passo a passo de como usar o app para baixar vídeo do TikTok sem marca d’água iPhone:

Entre no aplicativo TikTok e selecione o vídeo que deseja baixar; Na parte inferior da tela, toque em “Compartilhar” (ícone do WhatsApp, usado para representar a função de compartilhamento); Abra o navegador do seu iPhone e acesse o link do aplicativo acima no seguinte endereço eletrônico: ssstik.io/pt; No local indicado, cole o link do vídeo e toque na opção de download;

Com isso, você deve escolher a opção sem marca d’água e HD para baixar seu vídeo com melhor qualidade. Além do mais, você também consegue escolher em que diretório baixar os vídeos do TikTok no iPhone.

Portanto, basta escolher a pasta desejada e alterá-la na hora de fazer o download dos vídeos. Tendo em vista que se trata de um iPhone, não importa onde o vídeo será salvo. Isso porque ele estará presente na galeria do dispositivo logo após o download.

Baixar vídeos no iPhone pelo aplicativo

Se você prefere baixar os seus vídeos através de aplicativos, fique sabendo que uma das melhores escolhas atualmente é o aplicativo chamado de Snaptik. Trata-se de uma ferramenta completa, criada especificamente para que o usuário consiga baixar os seus conteúdos da rede social com muito mais facilidade. Sendo assim, o aplicativo permite baixar vídeo do TikTok sem marca d’água pelo iPhone e Android.

O procedimento de download dos vídeos é simples e, em grande parte, consiste nos mesmos passos que já foram mencionados anteriormente. Para tanto, criamos um pequeno guia para ajudá-lo a baixar os seus vídeos do TikTok no iPhone:

Faça o download do aplicativo na loja de Apps do seu telefone celular; Registre-se e abra o Snaptik; Em seguida, vá até o TikTok e selecione o vídeo que quer fazer o download; Toque na opção “Compartilhar” e em seguida “copiar link”; No Snaptik, cole o link copiado no lugar indicado; Toque na opção “salvar media” e prossiga para o download dos conteúdos

Ao seguir este pequeno tutorial, você pode baixar vídeo do TikTok sem a marca d’água pelo iPhone e em outros celulares com os mais diversos sistemas operacionais.

Portanto, o usuário conta com uma ferramenta cheia de recursos, que permite escolher a extensão e até mesmo a qualidade dos vídeos baixados. Sendo assim, se você deseja postar os seus conteúdos em outras redes sociais sem ter a marca d’água, aproveite todas as funções que o Snaptik oferece.