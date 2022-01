O Brasil é um dos países com as paisagens naturais mais diversas do mundo e, por aqui, um dos principais destaques fica para a gigantesca faixa litorânea, com mais de 7.000 km. Isso faz com que o país seja um dos melhores destinos do mundo para a prática do mergulho.

Além disso, mergulhar no Brasil não está restrito apenas às praias, já que alguns destinos brasileiros têm como especialidade o mergulho em nascentes, rios e cavernas. Mergulhar é uma experiência única e fica ainda melhor quando você conta com uma agência especializada em ecoturismo para aproveitar os destinos de maneira completa.

Conheça os 5 melhores lugares para mergulhar no Brasil!

1. Fernando de Noronha/PE

Começando a lista com o arquipélago mais famoso do Brasil, Fernando de Noronha/PE não só é um dos melhores destinos para mergulhar no Brasil, mas como do mundo inteiro.

São pelo menos 25 pontos de mergulho, voltados tanto para iniciantes quanto para os mais experientes. Em alguns deles, a visibilidade pode chegar a 50 metros, ideal para observar a rica vida marinha da região, repleta corais, peixes, tartarugas, tubarões e golfinhos.

Quem mergulha em Fernando de Noronha/PE também tem a chance de conhecer os navios naufragados e praticar o Aquasub, modalidade criada no destino. Na prática, os participantes seguram uma pequena prancha e são rebocados pelo barco, enquanto realizam manobras bastante divertidas.

2. Bonito/MS

Capital do ecoturismo do Brasil, Bonito/MS é um destino referência em preservação ambiental e atividades de ecoturismo. Por lá, existem diversos passeios para curtir a natureza e as paisagens únicas da região. Com algumas das águas mais cristalinas do Brasil, os rios, nascentes e algumas cavernas formam o cenário perfeito para a prática do mergulho.

Conheça os principais atrativos onde é possível praticar o mergulho em Bonito/MS:

Rio da Prata

O Rio da Prata fica no município de Jardim/MS, há 50 km de Bonito/MS. O local é conhecido por sua alta concentração de calcário, águas cristalinas e atividades de ecoturismo, incluindo o mergulho.

No mergulho no Rio da Prata, o visitante é acompanhado por um mergulhador profissional enquanto se aventura pelas águas cristalinas, repletas de variadas espécies de peixes e planta.

Museu subaquático

O museu subaquático de Bonito/MS é o único museu de água doce do mundo e está dentro de um lago com 4 metros de profundidade no complexo de ecoturismo da Nascente Azul.

O local conta com uma exposição de estátuas submersas, criadas por artistas locais. Para conhecer o local, é preciso realizar o mergulho com cilindro e, como se trata de um ambiente controlado, não é exigido nenhum curso ou certificação.

Abismo Anhumas

Com um cenário único, o Abismo Anhumas é uma caverna com 72 metros de profundidade. Ao fim do abismo, existe um lago com aproximadamente 80 metros de profundidade com águas tão transparentes que permitem enxergar mais de 20 cones submersos de formação calcária.

O mergulho no Abismo Anhumas possibilita que o visitante conheça um mundo submerso, conhecido como floresta de cones e com visuais únicos de formações rochosas de milhares de anos.

Lagoa Misteriosa

A Lagoa Misteriosa é um dos locais mais curiosos do Brasil. O atrativo recebeu esse nome porque até hoje não foi possível descobrir a sua profundidade real.

Existem quatro categorias de mergulho na Lagoa Misteriosa, sendo que apenas o Mergulho de Batismo é liberado para quem não tem certificação. Para realizar a atividade, os visitantes contam com uma explicação dos guias para depois mergulhar com cilindro, atingindo até oito metros de profundidade.

Gruta do Mimoso

A Gruta do Mimoso é uma caverna parcialmente submersa e é considerada uma das mais bonitas do mundo, devido à presença de formações únicas em seu interior. Por lá, existem diferentes categorias de mergulho, incluindo o de batismo, que possibilitam a experiência de contemplar as belas e raras formações, como os famosos cones submersos.

3. Arraial do Cabo/RJ

Conhecida como a capital do mergulho, Arraial do Cabo/RJ se destaca por ser um dos melhores pontos de mergulho da Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. O destino conta com águas transparentes, repletas de uma rica e diversificada vida marinha.

O destino abriga também diversas ilhas com embarcações naufragadas para conhecer durante os mergulhos. Outra característica de mergulhar em Arraial do Cabo/RJ é a temperatura da água, que varia de 15º a 22ºC. A temperatura, apesar de fria, é ideal para observação de espécies raras. Além disso, os passeios de mergulho são feitos com roupas de neoprene, que ajudam a manter a temperatura do corpo.

4. Recife/PE

Além de suas praias paradisíacas, Recife/PE é conhecida também como a capital brasileira dos naufrágios. Por lá, são mais de 180 km de litoral e mais de cem navios naufragados, sendo 29 deles acessíveis para visitação durante os mergulhos. Além dos navios, o destino surpreende também pela rica e colorida vida marinha repleta de espécies encantadoras.

São mais de 30 pontos de mergulho em Recife/PE e a capital pernambucana tem locais ideais para mergulhadores de todos os níveis, desde os iniciantes até os mais experientes.

5. Guarapari/ES

Guarapari/ES é um dos destinos de verão favoritos dos capixabas e mineiros e está entre as melhores cidades do litoral do Espírito Santo. A orla, com muitas praias urbanizadas e calçadões atrai aqueles que curtem águas calmas e transparentes.

Além disso, o destino é também um dos mais procurados para a prática do mergulho. Com mais de 200 espécies identificadas, as águas de Guarapari/ES contam uma rica biodiversidade e cenários subaquáticos de encher os olhos.

Os destaques para a prática do mergulho em Guarapari/ES ficam para as Ilhas Rasas, Ilha Escalvada, Parreiral de Fora e o Naufrágio Victory B8, que foi afundado propositalmente em 2003 para a criação de recifes artificiais.

Conheça novos destinos e mergulhe em 2022!

Viu só quantos destinos incríveis para mergulhar no Brasil? Seja no mar ou em rios, aproveite para mergulhar em alguns desses locais em 2022 e descubra um mundo subaquático super rico, que você só encontra em águas brasileiras!