Neve na América do Sul: destinos para aproveitar a temporada de frio

Nem só de sol e mar se faz a América do Sul

A América do Sul é bastante procurada por turistas que apreciam paisagens paradisíacas. Não só o Brasil, com suas belas praias, é um dos destinos mais procurados, mas também os países vizinhos Uruguai e Colômbia oferecem atrações igualmente imperdíveis. O que poucas pessoas sabem é que a região também pode ser muito bem aproveitada durante o inverno, com direito a frio intenso e neve.

Hoje, vamos te contar sobre destinos para aproveitar a temporada de frio na América do Sul! Veja a seguir:

1. Bariloche, Argentina

Bariloche está situada na região norte da Patagônia argentina, no Parque Nacional Lago Nahuel Huapi. Pela localização privilegiada, neva na cidade, que acabou se tornando um destino turístico popular entre os amantes do frio, com destaque para os brasileiros. Na temporada de inverno, entre junho e agosto, dá para esquiar, praticar snowboard e outros esportes de inverno. Para se aquecer, o turista pode se hospedar em um dos belos hotéis boutiques da cidade, além de visitar as famosas lojas de chocolate locais.

2. Valle Nevado, Chile

Localizado a apenas 90 minutos de Santiago, Valle Nevado é um moderno resort de esqui e snowboard, situado a uma altitude de 10.000 pés. Os turistas que buscam escapar do verão e vão curtir o local são recompensados com paisagens montanhosas espetaculares, típicas da região andina. A estação de esqui é reconhecida internacionalmente pela sua qualidade. Busque passagem para o Chile durante a baixa temporada para aproveitar os preços baixos.

3. Ushuaia, Argentina

Já pensou em viajar para o fim do mundo? Sim, isso é possível. Ushuaia fica no extremo sul da América do Sul, no chamado arquipélago da Terra do Fogo. Durante os meses de inverno, a cidade é coberta por uma manta de neve, transformando-a em um destino dos sonhos. Prepare-se para o frio: a temperatura na estação mais fria do ano pode cair até -28ºC. Para se aquecer, o turista pode esquiar, experimentar um passeio pela natureza ou até mesmo acampar nas montanhas, onde poderá ver um céu noturno maravilhoso.

Gostou das dicas? Nem só de sol e mar se faz a América do Sul. Se você é do time de inverno, há muitos refúgios para curtir o frio e até a neve, e não precisa ir tão longe para isso.

Imagem de Malen Billoni Ahumada por Pixabay