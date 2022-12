Saiba como adquirir descontos em aplicativos de delivery

Principais aplicativos oferecem cupons de descontos e ofertas especiais para usuários cadastrados

Os apps de delivery caíram de vez no gosto de muitos brasileiros, que veem na opção uma maneira prática de se alimentar, sem precisar sair de casa ou mesmo de não ter que passar horas entre supermercado e fogão para preparar uma refeição saborosa. No entanto, a facilidade do delivery pode acabar custando caro no fim do mês, quando se coloca os gastos na ponta do lápis.

Isso ocorre porque externalidades como o aumento do preço dos combustíveis podem influenciar no valor dos fretes ou mesmo no preço dos alimentos, e as empresas acabam repassando o ajuste para o consumidor. Com base nisso, alguns aplicativos costumam oferecer descontos em forma de cupons, e entender como usar essas ferramentas é uma maneira inteligente de se pagar mais barato em uma refeição.

A maneira mais simples de conseguir desconto geralmente está atrelada à primeira compra feita no app, seja ele qual for. A maioria dos apps possui essa política de oferecer cupons para o cliente que nunca utilizou o serviço anteriormente, o que acaba sendo um incentivo interessante para experimentá-lo.

Outra maneira de garantir cupons de desconto é se cadastrar no app. Desta forma, a plataforma mantém você alerta sobre descontos disponíveis e cupons a serem retirados, na maioria das vezes via app, SMS ou mesmo e-mail. Checar as notificações, principalmente perto do horário das principais refeições do dia, que é quando a maioria dos cupons é disponibilizada, poderá fazer com que você consiga economizar no seu restaurante favorito.

Os apps também costumam destacar suas principais ofertas logo na tela inicial. A maioria das ofertas vale somente para aquele dia ou para alguns restaurantes selecionados, mas não deixam de ser interessantes. No mais, pode ser uma forma de conhecer novas comidas e, ainda assim, pagando mais barato.

É possível também filtrar a busca para restaurantes que não estejam cobrando frete. A economia pode ser significativa! Pedidos maiores também costumam ter frete reduzido ou mesmo frete nenhum. Nesses casos, combinar de pedir refeições maiores com os amigos ou com a família pesa bem menos no bolso. A dica é sempre conferir a taxa de entrega antes de finalizar a compra.

Por fim, recomendar o uso do app para amigos também é uma forma de garantir um desconto a mais. A maioria dos aplicativos oferece essa opção dentro da própria plataforma, de forma bastante intuitiva. O cupom de desconto costuma servir tanto para quem recomenda como para quem recebe a recomendação, às vezes na forma de crédito ou desconto em dinheiro na primeira compra.

O delivery é uma modalidade de compra que não para de crescer no Brasil. Ficar de olho em cupons e aproveitar as promoções irá fazer você economizar bastante no final do mês. Baixe os apps e sempre compare os preços, pois às vezes os valores podem divergir. Os principais apps estão disponíveis nas lojas virtuais e funcionam em todos dispositivos móveis e smartphones.

Foto: iStock