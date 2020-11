Como funciona um ionizador de água?

A água é o principal componente do organismo humano, não é possível sobreviver sem mais de três dias sem água, considerando que nosso corpo é composto por cerca de 70% de água. A água alcalina feita por um ionizador de água entrega inúmeros benefícios para nossa saúde e qualidade de vida.

Acredita-se que fazer o consumo de água com o pH mais alcalino, como é o caso da água purificada alcalina, contudo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, os benefícios desse tipo de água não se encontram em seu pH, e sim na quantidade de bicarbonato que ela possui e em ingerir a água periodicamente.

Continue lendo e saiba mais sobre o funcionamento de um ionizadorde água alcalina, além de conhecer quais os reais benefícios dessa água para a saúde humana.

O que é água ionizada?

A água feita por um purificador de água ionizada está presente cada vez mais na casa das pessoas, e também em estabelecimentos, especialmente por entregar inúmeros benefícios para a qualidade de vida e bem-estar de todos.

A água ionizada é rica em minerais benéficos ao funcionamento de diversos processos no corpo humano. Ela tem possui poder antioxidante, prevenção contra o envelhecimento e a capacidade de neutralizar ácidos fracos.

Ela é uma água presente na natureza, quando estão em contato com rochas e solos, que liberam diversos minerais e aumentam a alcalinidade da água.

Processo de ionização

O processo de ionização da água feita através de purificador de água e ozonizador, é realizado da seguinte maneira:

Filtração: a água da torneira entra no equipamento e é filtrada para eliminar os contaminantes mais comuns da água, como o cloro, odor e outras partículas que a água pode ter entrado em contato no encanamento;

Eletrólise: em seguida, a água passa pela câmara de eletrólise que contém eletrodos, placas de titânio ou platina.

Assim, o ozonizador de água cria um potencial de oxidação, que faz com que a água se torne até três vezes mais antioxidante que as águas comuns. Além disso, os elétrons de hidrogênio da água obtêm carga negativa, fazendo com que o corpo absorva a água mais facilmente no nível celular.

Benefícios do ionizador de água

Para finalmente te convencer a comprar ionizador de água, selecionamos os principais benefícios que a água alcalina oferece à saúde humana. Confira:

Água ideal para fazer a limpeza de frutas e verduras, tendo grande poder de eliminação de agrotóxicos e bactérias;

Auxilia no metabolismo, como na respiração, circulação, digestão e outras funções básicas;

Melhora a circulação sanguínea.

Dentre outros, adquira seu filtro de água ionizada e usufrua das vantagens que ele traz para sua qualidade de vida!

Imagem de Baudolino por Pixabay