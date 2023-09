App Shazam alcança novos patamares e traz recursos inovadores para os amantes da música

O Shazam, um aplicativo de reconhecimento de música mais popular do mundo, continua a redefinir a maneira como as pessoas interagem com a música, atingindo marcos impressionantes e apresentando recursos inovadores.

Então, se você está na fase querendo saber que música é essa veja o que temos hoje para você.

Com uma base de usuários apaixonados que ultrapassa de milhões de pessoas globalmente, o Shazam prova que sua capacidade de identificar instantaneamente músicas é apenas o começo.

Mais do que apenas um reconhecimento de música.

Desde o seu lançamento revolucionário, o Shazam tem permitido que os amantes da música descubram instantaneamente o nome das músicas que estão ouvindo, bem como os artistas por trás delas. No entanto, o aplicativo evoluiu além desse recurso icônico. Agora, os usuários podem acessar informações detalhadas sobre suas músicas favoritas, como letras em tempo real, vídeos musicais, discografias completas e até mesmo explorar listas de reprodução recomendadas com base em suas preferências únicas.

Uma comunidade musical em crescimento.

O Shazam não é apenas uma ferramenta individual, mas também uma plataforma comunitária para os entusiastas da música. Com a opção de criar perfis de usuário, os fãs podem compartilhar suas descobertas musicais, criar listas de reprodução colaborativas com amigos e seguir artistas para receber atualizações em primeira mão sobre seus lançamentos mais recentes. A comunidade do Shazam se tornou um espaço onde a música une pessoas de diferentes partes do mundo.

Recursos inovadores aprimoram a experiência

O Shazam continua a inovar, incorporando recursos que aumentam ainda mais a experiência musical dos usuários. Além do reconhecimento de músicas convencional, o aplicativo introduziu recentemente a funcionalidade “Shazam em segundo plano”, que permite que os usuários identifiquem músicas enquanto usam outros aplicativos ou realizam outras atividades em seus dispositivos. Isso torna o processo de descoberta musical mais integrado e contínuo.

Parcerias exclusivas com artistas e marcas

O Shazam também estabeleceu parcerias estratégicas com artistas e marcas renomadas, trazendo conteúdo exclusivo e experiências únicas para os usuários. Através de colaborações com artistas de destaque, os fãs podem acessar versões especiais de músicas, remixes exclusivos e até mesmo participar de concursos emocionantes para ganhar prêmios exclusivos.

Compromisso com a descoberta e diversidade musical.

O app está empenhado em ampliar os horizontes musicais dos usuários, oferecendo uma plataforma para descobrir uma variedade de gêneros e artistas de todo o mundo. Desde música popular até indie, passando por ritmos regionais e clássicos atemporais, o Shazam celebra a diversidade musical e ajuda os usuários a explorar novos sons e culturas.

Disponibilidade e acesso.

O app está disponível gratuitamente para dispositivos iOS e Android, permitindo que os usuários desfrutem de sua paixão pela música em qualquer lugar e a qualquer momento. Além disso, uma versão premium do aplicativo oferece recursos adicionais, como reprodução sem anúncios, download de músicas para ouvir offline e acesso antecipado a novos recursos exclusivos.

Para mais dicas acesse: https://jornaljoseensenews.com.br

Sobre o Shazam.

Desde sua fundação, o Shazam tem sido um pioneiro na revolução da música digital. Com uma missão de conectar as pessoas através da música, o Shazam oferece uma experiência que vai além do reconhecimento de músicas, proporcionando uma jornada de descoberta musical personalizada e envolvente.

Para mais informações, visite o site oficial do Shazam em www.shazam.com.

Foto de Maksym Kaharlytskyi na Unsplash