Festival do Donna Pinha abre temporada de alcachofras na Mantiqueira

Chegou a vez de saborear as deliciosas alcachofras do Restaurante Donna Pinha, em Santo Antônio do Pinhal. Festival começa no sábado (23) e reúne mais de 15 pratos entre doces e salgados.

Se você é uma daquelas pessoas apaixonadas por alcachofras, aqui vai a boa notícia: o Restaurante Donna Pinha, em Santo Antônio do Pinhal/SP, abre o seu tradicional festival no dia 23 de setembro. São mais de 15 pratos, entre doces e salgados, à base dessa deliciosa flor que, por sinal, é a queridinha da chef Anouk Migotto. O evento segue até 31 de outubro.

A paixão da chef pelas alcachofras é uma história antiga, por isso setembro é um mês ainda mais especial no Donna Pinha. “A alcachofra anuncia a Primavera, época mais colorida do ano com suas flores, e poder trazer para o cardápio este encanto e colorido além de especial é uma explosão de aromas e encantos”, diz Anouk, proprietária do Restaurante.

Diretamente dos produtores da Mantiqueira – em Campos do Jordão e Gonçalves –, as alcachofras chegam ao Donna Pinha e com a assinatura da chef dão vida a pratos irresistíveis, desde entrada com gorgonzola gratinada com parmesão a pratos principais – com fettuccine com mix de cogumelos; nhoque de batata roxa; risoto negro; truta; medalhão; carré suíno e de cordeiro. Além, claro, de deliciosas sobremesas, como petit gateau de limão siciliano com sorvete de creme com calda de flores. O festival conta com opções veganas.

Para harmonizar, a chef indica os espumantes, rosés e cervejas artesanais. Vale ressaltar que o Restaurante possui uma das mais completas adegas da Mantiqueira, com rótulos para agradar todos os paladares.

“Alcachofra Massa”

BOA LEMBRANÇA – Outra dica é o Prato da Boa Lembrança do Donna Pinha, o “Alcachofra Massa” – pappardelle feito com o melhor trigo italiano ao molho branco – leite e queijo regionais – e alcachofras da Mantiqueira. O cliente degusta e ganha uma linda arte em cerâmica para levar de recordação. Custa R$ 98 reais.

Prato Boa Lembrança – cerâmica para levar de recordação–Foto: DOUGLAS FAGUNDES

Restaurante Donna Pinha

O Restaurante Donna Pinha está localizado à Avenida Antônio Joaquim de Oliveira, número 647, no Centro de Santo Antônio do Pinhal/SP. Abre todos os dias para almoço, das 11h às 17h. Para jantar, funciona de sexta e sábado até as 23h e domingo até as 22h. Atendimento pelo telefone fixo (12)36662669. Acompanhe também pelas redes sociais: @donnapinha (Insta) ou Donna Pinha (Face).