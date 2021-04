F&MD leva o prêmio especial e a AMP Propaganda o Grand Prix do FestVideo 2021

Com transmissão ao vivo no canal do Youtube da APP Ribeirão, o FestVideo 2021 celebrou a criatividade e os talentos da publicidade do interior do país

Noite de celebrar as grandes criações publicitárias de 2020. Na última edição do FestVídeo, realizada no dia 28 de abril pela APP Ribeirão (Associação dos Profissionais de Propaganda de Ribeirão Preto), a agência AMP Propaganda foi premiada com o tão esperado “Grand Prix”, com o vídeo “Enquanto houver sol” para a Unimed Goiânia. Já a agência F&MD conquistou a “Prêmio Especial” como a agência que mais pontou no festival.

FestVideo

O FestVideo é o evento de comunicação de maior prestígio do interior, em sua categoria, e um dos mais respeitados prêmios publicitários do país. Neste ano, a cerimônia foi realizada sem a presença do público, transmitida ao vivo no Youtube da APP Ribeirão e contou com vários destaques ao longo da programação.

Desafios 2020

Nova modalidade na edição de 2021, a categoria Desafios 2020 foi criada no intuito de valorizar as ideias de superação e inovação devido a pandemia do novo coronavírus. A agência Gente Propaganda ficou com o Ouro, em vídeo produzido pela Sanfona Filmes para a prefeitura de Vitória da Conquista (BA). O vídeo “Boliche” causou efeito ao associar o jogo de boliche com o impacto do coronavírus, uma referência da importância do distanciamento social.

Categoria Especial

A categoria Especial, que premia a agência que mais pontuou, ficou com a F&MD pela segunda vez consecutiva. A F&MD, da cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, levou 7 troféus e emplacou vários trabalhos no shortlist.

Grand Prix

Categoria mais aguardada da noite, o Grand Prix encerrou a noite com mensagem de esperança. A agência AMP Propaganda, de Aparecida de Goiânia (GO), foi a vencedora da categoria, em trabalho com a produtora Plural Imagem e Som para a campanha da marca Unimed Goiânia.

“Enquanto houver sol”

Intitulado como “Enquanto houver sol”, o vídeo traz uma mensagem de otimismo, contou com várias referências históricas mundiais e emocionou a todos com seus elementos audiovisuais. Com trilha sonora, a obra transmite fé e é voltado ao contexto do ano de 2020.

F&MD

Confira todos os premiados no site www.festvideo.com.br

Presidente da APP Ribeirão, Eduardo Soares

O presidente da APP Ribeirão, Eduardo Soares, comemora a realização do FestVideo, importante premiação para o mercado publicitário e ressalta que o evento é reflexo da movimentação do mercado de comunicação, que busca se reinventar constantemente. “A noite de hoje mostra que o mercado não parou e, portanto, a APP não para. Mesmo com a pandemia, os trabalhos refletem este momento em que a criatividade foi colocada à prova e se destacou. A boa ideia sempre será importante”.

Toni Valente, idealizador e organizador do prêmio, diz que a quantidade de inscrições para o FestVídeo de 2021 foi além do esperado. “Tivemos um número de inscrições muito significativo, superando nossas expectativas. Estamos muito satisfeitos com a criatividade e qualidade dos trabalhos”, completa.

Para quem não pôde acompanhar o evento ao vivo, a cerimônia está salva no canal no Youtube da APP Ribeirão. É só entrar no link e conferir: https://www.youtube.com/watch?v=khXv0Qt5WVU