Abrasce Premia Shopping Jardim Oriente pela Sala do Afeto

O Shopping Jardim Oriente de São José dos Campos foi o grande vencedor na categoria Eventos e Promoções na premiação da Abrasce, que é o maior evento do setor na América Latina.

Abrasce

O anúncio e a entrega do troféu foram no último dia 22, na capital paulista, no Expo Center Norte. Toda a equipe do Grupo AD que administra o Shopping Jardim Oriente esteve presente na cerimônia.

O Shopping Jardim Oriente concorreu com mais outros 12 projetos na mesma categoria.

Marcelo Pirani, coordenador regional do Grupo AD

“Estamos felizes com a premiação que consolida uma das nossas premissas, do Grupo AD Shopping, que é ser um agente social dentro do nosso negócio. É pensar e realizar ações para os nossos clientes de uma maneira global, é oferecer boas opções sejam elas de consumo, lazer, serviços e inclusão”, comentou Marcelo Pirani, coordenador regional do Grupo AD.

Leila Diniz, coordenadora de marketing do Shopping Jardim Oriente

“Ser o shopping da região que teve essa iniciativa e essa premiação consolida um trabalho que vem sendo desenvolvido por nós há um tempo para este público. Tudo indica que estamos no caminho certo. Que este case de sucesso possa ser pulverizado e intensificado por outros shoppings e outros setores”, declarou Leila Diniz, coordenadora de marketing do Shopping Jardim Oriente.

O Grupo AD concorreu também em outras categorias e recebeu no total quatro prêmios da Abrasce.

Sala do Afeto

A Sala do Afeto é um projeto de inclusão do autista, implantado pelo Shopping Jardim Oriente em setembro de 2021. A sala que é uma calm zone, com um ambiente aconchegante e tranquilo para os autistas relaxarem com seus pais ou responsáveis no momento de agitação e ansiedade, por estarem fora do seu ambiente de conforto.

Tem decoração com nuvens, cores alternadas em branco e azul, brinquedos específicos, entre eles, kits sensoriais que incluem as Fidget Toys e blocos de montagem e objetos calmantes, que ajudam a aliviar o estresse como balanço, tatame e pufes. E toda a equipe de colaboradores foi treinada por profissionais da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão de São José dos Campos, para identificar o estado de agitação ou ansiedade dos autistas e direcionar estas pessoas e seus familiares até a Sala do Afeto.

Além da Sala do Afeto, o Shopping Jardim Oriente conta com a Cinépolis, que foi a primeira rede de cinemas a fazer a inclusão do público com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). No Shopping Jardim Oriente as sessões se iniciaram em dezembro de 2021 e seguem todas as quintas-feiras. E ainda, conta com estacionamento com vagas exclusivas e as duas Praças de Alimentação têm mesas sinalizadas para o público autista.

