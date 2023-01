O metaverso e as mudanças que essa tecnologia pode trazer

Uma das tecnologias que têm sido mais comentadas nos últimos anos é o metaverso, que constitui um mundo virtual no qual as pessoas têm os seus personagens, chamados de avatares, e através do qual podem interagir por meio de tecnologias de realidade aumentada. Este mercado deverá trazer mudanças para diversos ramos, além de apresentar uma previsão de crescimento impressionante para os próximos anos. Confira mais informações neste artigo.

Imagem de Reto Scheiwiller por Pixabay

A tecnologia do metaverso deverá impactar diferentes mercados

O metaverso deverá ser a nova forma de utilizar a internet, e é inevitável que isso gere mudanças em diversos ramos. Um exemplo claro dessa transformação se dará no setor dos supermercados, já que as lojas virtuais permitirão que os clientes circulem pelos corredores, tornando a experiência mais real. Os consumidores poderão então escolher entre receber as compras em sua residência ou ir buscá-las na loja física de sua preferência.

Os setores financeiros também terão que se adaptar. A inteligência artificial já é utilizada por muitos bancos através de avatares disponíveis nas plataformas das instituições que auxiliam na resolução de problemas dos clientes. Futuramente, a tendência é que as pessoas possam ir até uma agência virtual realista e que seja possível, por exemplo, participar de uma reunião com o gerente bancário no metaverso.

Além disso, no setor dos investimentos, as negociações também poderão mudar. Atualmente uma corretora Forex online possibilita a compra e venda de ativos em suas plataformas e oferece recursos para que os usuários aprendam a negociar online. Futuramente, entretanto, essas transações poderão ser feitas no metaverso através de avatares e cursos realistas. Ademais, a forma como lidamos com o dinheiro deverá mudar, já que as criptomoedas, como o Bitcoin, passarão a ser muito mais utilizadas neste universo digital.

Até mesmo o setor do turismo sofrerá mudanças, já que futuramente deverá ser possível entrar em uma agência de viagens e ter uma experiência virtual na cidade que você deseja conhecer, a fim de saber se realmente valerá a pena passar as suas férias em determinado local.

Imagem de dlohner por Pixabay

Mercado do metaverso deverá crescer de forma acelerada até 2030

Por conta do potencial de mudança do metaverso, o Facebook optou por mudar de nome no ano de 2021, passando a se chamar Meta, já que seu foco passou a ser este universo virtual. Estima-se que esse mercado possa se expandir de tal forma que até 2030 poderá passar a valer quase 1 trilhão de dólares.

A tendência é que cada vez mais as empresas queiram ter as suas lojas no metaverso, já que isso traz mais visibilidade para as marcas e oferece a possibilidade de terem uma relação mais próxima com os clientes.

O fato é que o metaverso já vem sendo usado, e diversas empresas já estão se garantindo e comprando seus terrenos em diferentes universos digitais. Isso tem acontecido, por exemplo, em Seul, capital da Coreia do Sul, que em breve terá uma versão virtual da sua principal cidade.

Vê-se, portanto, que o metaverso tem tudo para ser o futuro da Internet e, desse modo, para alguns ramos da economia será a oportunidade perfeita para cativar ainda mais os clientes e oferecer mais serviços personalizados.