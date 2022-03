Saiba como deixar os alimentos organizados em sua cozinha

A geladeira e a despensa devem estar em ordem para evitar o desperdício

A cozinha é um cômodo da casa que precisa ser mantido em ordem. Afinal, é nela que você irá fazer seus preparos e até se arriscar em receitas novas. Com isso, surge a dúvida: como manter o espaço organizado?

O primeiro passo é ter um bom armário de cozinha, depois, os eletrodomésticos mais comuns, como fogão e geladeira. Mas como ficam os alimentos? Eles também possuem uma organização específica? Confira dicas que vão te ajudar.

Organização da geladeira

Para otimizar o espaço na geladeira, trabalhe cada prateleira individualmente. Na primeira prateleira, deixe aqueles alimentos que estão prontos para serem consumidos ou que precisam de refrigeração para se manterem frescos. Manteiga e margarina são dois exemplos.

Na segunda e terceira prateleira vão os alimentos que não precisam de tanta refrigeração. Eles devem receber ar frio, mas não de forma intensa. Assim, você pode colocar por ali doces e caixas de leite.

No compartimento extrafrio foque em itens mais sensíveis, que podem estragar com as variações de temperatura. Este é o caso de iogurtes e queijos. Já na porta da geladeira ficam os molhos, as geleias e bebidas, como sucos ou refrigerantes, pois são pouco sensíveis às variações de temperatura.

Por último, na parte de baixo, na qual ficam as gavetas, guarde as verduras e legumes, pois precisam de menos refrigeração. A dica é ter um separador dentro das gavetas, principalmente porque vegetais com folhas devem ficar em sacos plásticos.

Quanto às frutas, elas podem ser guardadas na geladeira, mas não nas gavetas. Isso porque o tempo de maturação das frutas é diferente e pode acontecer de estragar os legumes ou verduras ali guardados.

Organização da despesa ou armários

A despensa e os armários dão um pouco mais de trabalho, porém, também devem ser organizados. O primeiro passo é categorizar e etiquetar, assim, você sabe exatamente o que é o pote em questão.

Caso o armário divida espaço com utensílios, deixe-os na parte mais baixa, caso sejam utilizados com frequência. Nas prateleiras mais altas, guarde alimentos que não precisam de refrigeração, como arroz, feijão, achocolatado, leite em pó e azeite.

Para aproveitar a profundidade do armário ou da despensa, coloque os alimentos com validade mais próxima na frente. Dessa forma, você os utiliza primeiro. Quando for às compras, coloque os mais recentes na parte de trás. A ideia é evitar o desperdício.

Separe também alimentos de consumo diário, como bolachas, daqueles com uso menos seguido. A sugestão é manter os primeiros na altura dos olhos, pois você ou outro morador da casa vai pegá-los todos os dias. Já os não perecíveis usados com menor frequência ficam nas prateleiras mais altas.

Por último, é válido usar separadores ou caixas organizadoras. Assim, alimentos semelhantes ficam juntos e não se misturam aos demais. Para facilitar, etiquete a caixa, para saber o que ficou guardado ali: chás, biscoitos ou outro item.

Embalagem original x potes

Enquanto o alimento não foi utilizado, ou seja, está no pacote fechado, mantenha na embalagem original. Isso garante a durabilidade dentro da validade especificada pelo fabricante.

Após abrir, você poderá transferir o conteúdo para um pote, hermético ou não, mas lembre-se de que o prazo para consumo mudou. Em média, após aberto, um alimento deve ser consumido em até sete dias.

Quanto aos potes, se forem levados para a geladeira, use sempre tampas. A ideia é evitar que o cheiro dos alimentos se misturem.

Com essas dicas você já vai conseguir deixar a geladeira e a despensa em ordem, com os alimentos prontos para serem consumidos ou utilizados nos preparos. Por último, lembre-se: no caso de frutas, verduras e legumes, é importante lavá-los antes de guardar. Isso vai acelerar a sua rotina na cozinha.