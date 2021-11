Vinhos de Bicicleta está com inscrições abertas para curso presencial sobre Itália

Nos dias 27 e 28 de novembro, a Vinhos de Bicicleta irá realizar o curso presencial Vinhos da Itália, que será ministrado pelo sommelier Rodrigo Ferraz no gastrobar localizado em São José dos Campos-SP. A programação conta com a apresentação e a degustação de mais de 20 rótulos com dois almoços inclusos. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site da empresa.

A proposta do curso é apresentar ao longo de dois dias a história do vinho na Itália, com os períodos históricos mais marcantes para o desenvolvimento dessa cultura, os fatores climáticos, a geografia local, as principais regiões produtoras, as variedades de uvas cultivadas e os sistemas de classificação no país.

O curso será conduzido pelo sommelier e influenciador digital Rodrigo Ferraz e pelo especialista Diego Marra, apresentadores do canal Vinhos de Bicicleta no Youtube (www.youtube.com/vinhosdebicicleta). A intenção é que os participantes desse curso aprofundem o conhecimento na prática. Por isso, serão apresentados e degustados mais de 20 rótulos italianos com dois almoços de harmonização.

Sommelier Rodrigo Ferraz-Foto:Divulgação

A iniciativa conta com o apoio da Polaris Importadora, representante de vinícolas italianas no Brasil, e acontecerá no gastrobar da Vinhos de Bicicleta, que fica localizado na Avenida Doutor Adhemar de Barros, 1423, Vila Ema em São José dos Campos – SP. As inscrições podem ser pelo site da Vinhos de Bicicleta (https://www.vinhosdebicicleta.com.br/curso?c=vinhos-da-italia-presencial).

Vinhos de Bicicleta

Vinhos de bicicleta é uma plataforma de entretenimento, educação e cultura. Fundada há 9 anos pelo sommelier Rodrigo Ferraz, a plataforma possui um canal no YouTube com mais de 100 mil inscritos, sendo o maior canal da América Latina sobre vinhos. Além disso, também conta com um clube de assinaturas, oferece cursos presenciais e online, produz conteúdos informativos, possui um gastrobar, realiza eventos e venda de rótulos artesanais, nacionais, importados e exclusivos para diversas regiões do país.

Rodrigo Ferraz é fundador da plataforma Vinhos de bicicleta, sommelier formado pelo SENAC e publicitário pós-graduado pela ESPM. É influenciador digital e criador do canal no Youtube Vinhos de bicicleta. Há 10 anos, trabalha na área educacional e comercial de vinhos, já tendo formado milhares de alunos ao redor do mundo em cursos presenciais e online.

A história e a inspiração para a criação da plataforma Vinhos de bicicleta surgiu de uma viagem que o sommelier e influenciador digital Rodrigo Ferraz fez para Mendoza, na Argentina. Na ocasião, Rodrigo percorreu diversas bodegas, que são as propriedades vinícolas de boutique e familiares, utilizando como meio de locomoção uma bicicleta. O amor pelo vinho se somou à valorização da produção artesanal e a importância do conhecimento produzido e transmitido por essas famílias.