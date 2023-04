Restaurante Donna Pinha abre “Temporada do Pinhão” em Santo Antônio do Pinhal

Aberta a temporada do pinhão na Mantiqueira: a partir de 15 de abril, o Donna Pinha disponibiliza deliciosas receitas, como a Truta Pinhal escolhida para o “Festival da Truta e Pinhão” de Santo Antônio do Pinhal e o Quibe de Pinhão para o festival promovido pela Associação Cozinha da Mantiqueira. Esses e outros pratos ficam no cardápio do restaurante até maio.

Para quem gosta de pinhão a hora é essa: a temporada chega com tudo na Serra da Mantiqueira a partir de 15 de abril, quando termina o período de defeso das sementes — provenientes das araucárias. E, como o próprio nome revela, o Restaurante Donna Pinha em Santo Antônio do Pinhal/SP é referência no assunto. No cardápio, as delícias salgadas e doces criadas pela chef Anouk Migotto seguem até o final de maio.

A estrela da temporada no Donna Pinha fica por conta da Truta Defumada Pinhal, que por sinal foi a receita escolhida pela chef para participar como restaurante credenciado da quinta edição do “Festival da Truta e Pinhão”, evento gastronômico que movimenta Santo Antônio do Pinhal no período. Confira a programação da festa pelo site.

Truta Pinhal -Douglas Fagundes:Foto/Divulgação

Truta Defumada Pinha

A Truta Defumada Pinhal, segundo a chef, acompanha farofa de pinhão e o queijo Pinhal da Queijaria do Jordão de Santo Antônio do Pinhal. Para saborear essa delícia durante o festival na cidade, é preciso ir ao restaurante. “A receita, assim como o próprio queijo, é uma homenagem do Donna Pinha a Santo Antônio do Pinhal”, ressalta Anouk.

“3º Festival do Pinhão”

Outra receita “queridinha” da chef é o Quibe de Pinhão Vegano, especialmente escolhida para o “3º Festival do Pinhão” promovido pela Associação Cozinha da Mantiqueira (insta @cozinha.mantiqueira). O evento acontece nos próprios restaurantes credenciados, no período de 19 de abril a 28 de maio. O prato é ideal para quem busca uma alimentação saudável e super saborosa, com direito ao tempero especial da Serra.

“Temporada do Pinhão”

A “Temporada do Pinhão” não para por aí e o cardápio reúne inúmeras opções à base de pinhão: medalhão, pappardelle, prime rib, carré de cordeiro e até sobremesas como mousse de chocolate, petit gateau e torta de amêndoas com chocolate.

Tudo isso com direito ao gostoso clima de outono na Mantiqueira e o ambiente super acolhedor do Restaurante Donna Pinha, com uma linda vista das montanhas.

Confira o cardápio completo do restaurante pelo site.

Restaurante Donna Pinha

O Restaurante Donna Pinha está localizado à Avenida Antônio Joaquim de Oliveira, número 647, no Centro de Santo Antônio do Pinhal/SP. Abre todos os dias para almoço, das 11h às 17h. Para jantar, funciona de sexta e sábado até as 23h e domingo até as 18h. Atendimento pelo telefone fixo (12)36662669. Acompanhe também pelas redes sociais: @donnapinha (Insta) ou Donna Pinha (Face).

Chef Anouk Migotto