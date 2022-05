Cassiano Restaurante promove almoço especial de Dia das Mães

Pernil à Portuguesa com batatas ao murro é a sugestão do chef como prato principal; menu completo inclui também Salada Tropical e brownie de chocolate com caldas vermelhas e sorvete de creme

Mantendo a tradição, o Cassiano Restaurante promove no domingo (8/5) um almoço especial de Dia das Mães. Neste ano, o carro-chefe será o Pernil à Portuguesa com batatas ao murro, saborosa sugestão da casa, que é marinado com ervas finas e assado por 14 horas.

O menu elaborado para a data também inclui a Salada Tropical (mix de folhas nobres com amêndoas e lascas de manga ao molho de hortelã), como entrada, e uma sobremesa exclusiva de cortesia: brownie de chocolate em formato especial com calda de frutas vermelhas e sorvete de creme.

Dia das Mães

As mães que comparecerem vão receber uma rosa e poderão escolher outros pratos, se preferirem. Todos os clássicos da culinária portuguesa oferecidos pelo Cassiano também estarão disponíveis, assim como a mais completa carta de vinhos da região.

As estrelas do cardápio Cassiano podem ser pedidas à la carte, entre elas o Bacalhau ao Forno à Portuguesa (assado, com batatas lagareira, ovo cozido, tomate assado sem pele, cebolas, brócolis e alho), Polvo Grelhado do Chefe (aromatizado com bacon, servido com arroz com brócolis), Camarão Cassiano (flambado no cognac, molho rosado com curry, orégano e coentro, servido com arroz de amêndoas) e Arroz de Pato à Cassiano (cozido desossado, arroz cozido no caldo do pato, paio português e molho de azeitonas verdes).

Cassiano em Casa

As encomendas para o Cassiano em Casa no Dia das Mães já estão disponíveis. Os clientes que quiserem celebrar em casa podem pedir os pratos, saladas e sobremesas.

Dias das Mães no Cassiano Restaurante

Dia 8 de maio (domingo), das 12h às 15h

Valor: R$ 187 (serve duas pessoas) *bebidas não inclusas

Endereço: Golden Tulip São José dos Campos – Av. São João, 2200 – Jardim das Colinas, São José dos Campos (SP)

Reservas e encomendas com até 48h de antecedência pelo WhatsApp (12) 99149-6304.

Cassiano Restaurante

O Cassiano Restaurante, em São José dos Campos, é referência no Brasil com sua culinária tradicional portuguesa. Para garantir uma verdadeira experiência com sotaque português aos clientes, o Cassiano conta com a consultoria do renomado maître Manoel Pires, o Manoelzinho, que comandou por 30 anos o Antiquarius Rio, no Leblon, Rio de Janeiro. No cardápio, a estrela da casa é o Bacalhau, apresentado em várias versões, e a carta de vinhos é assinada pelo empresário e enófilo José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. São cerca de 100 rótulos e uma média de 700 garrafas. Com acomodação para 90 pessoas, o espaço conta com uma cozinha de alto padrão, de autoria do conceituado arquiteto Armando Pucci. A linha de metais é fornecida pela empresa alemã WMF e as porcelanas pela grife portuguesa Vista Alegre.