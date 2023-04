Arnold South America reúne 11 mil atletas de 35 modalidades em São Paulo a partir desta sexta-feira (14)

Evento criado Arnold Schwarzenegger vai até domingo (16), no Expo Center Norte, com esportes como Bodybuilding, MMA, Strongman, Artes Marciais, entre outros, e novidades como Luta de Travesseiros, Sumô e combate com Sabre de Luz

O Arnold South America vai transformar a cidade de São Paulo no maior centro esportivo da América do Sul nos próximos três dias. O evento, que começa nesta sexta-feira (14), no Expo Center Norte, vai reunir mais de 11 mil atletas, distribuídos em 35 modalidades.

A programação tem quantidade, qualidade e variedade. Entre os esportes de força e tradicionais, como Bodybuilding, Luta de Braço e Strongman, passando por mais de 20 de modalidades de lutas artes marciais – como Caratê, MMA, Jiu-Jitsu, Boxe, Muay Thai – há ainda novidades como Sumô, Pillow Fight (luta de travesseiros) e os inusitados lutas medievais, Esgrima e Lightsaber (o sabre de luz dos Jedi de Star Wars).

A programação esportiva começa na sexta-feira (14) e prossegue até domingo (16), no Pavilhão Verde. E inclui uma série de campeonatos, como Copa Arnold de Jiu-Jitsu IX Edição, Campeonato Brasileiro de Muay Thai 2023), VIII Arnold Classic Wushu Sanda Championship, Copa Thunder de MMA (Seletiva Paulista de MMA Amador) e Thunder Fight 43, que terá como luta principal o confronto Jorge Patino Macaco e Johil de Oliveira, valendo o cinturão da categoria Legends até 70kg), Grand-Prix Taekwondo Duplas & Campeonato Paulista de Formas – Pretas, Sul-Americano de Jiu-Jitsu Paradesportivo.

Também estão programadas a disputa de cinturão no Pillow Fight e o Campeonato Sul-Americano de Luta de Braço. As competições de Strongman Amador e Profissional e Bodybuilding, especialmente na categoria profissional, estão entre as atrações preferidas do público. O Bodybuilding amador irá distribuir sete pro cards aos vencedores.

Ingressos – Para acompanhar todas essas modalidades, que tem patrocínio da Netshoes, basta adquirir ingressos, que ainda estão disponíveis pelo on-line. Os valores para o quarto lote estão ativos e é possível garantir presença pelo site oficial: arnoldsouthamerica.com.br ou pelo link na página da Savaget Promoções (https://savaget.byinti.com/#/event/p0lSGwoQv0e1_7spZJld). A partir desta sexta, só será possível comprar nas bilheterias do Expo Center Norte.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA COMPLETA

BODYBUILDING



ARNOLD CLASSIC AMADOR



Local: Pavilhão Verde

Dia 14 (Sexta Feira) – Início 10h

Categorias, Especial, Women´s Physique, Figure, Bodybulding

Dia 15 (Sábado) – Início 10h

Categorias: Bikini, Classic

Dia 16 (Domingo) – Início 10h

Categorias: Wellness, Men´s Physique

BODYBUILDING PRO



Local: Pavilhão Verde

Dia 15 (Sábado) – Open Bodybuilding

Prévias – 13h

Finais – 19h30

CAPOEIRA



Local: Pavilhão Verde

Data: 16 de abril (Domingo)

Horário: 10h

Categorias: infantil, juvenil, adultos

CALISTENIA



Local: Pavilhão Verde

Data: 14 (Sexta) e 15 (Sábado)

Horário: 10h às 20h

Data: 16 (Domingo)

Horário: 10h às 18h

Categorias: Freestyle, Strength, Streetlifting

CHEERLEADING



Local: Pavilhão Verde

Competição: Cheerleading Prime e Champions

Data: 15 de abril (Sábado)

Horário: 10h

COMBATE MEDIEVAL E ESGRIMA HISTÓRICA



Local: Pavilhão Verde

Competição: Esgrima, Lightsaber e Combates Medievais Históricos

Data: 14 de abril (Sexta)

Horário: A partir das 10h

Demonstrações de Combate

Workshop top 1º Hema Ratings Brasil

Data: 15 de abril (Sábado)

Horário: A partir das 10h

Torneio Nacional de Sabre Militar Histórico

Espada Longa;

Espada Longa Feminino

Data: 16 de abril (Domingo)

Horário: A partir das 10h

Lightsaber combate LUDO

Lightsaber LIGHTSPEED LEAGUE

Full Plate Harness (combate histórico em armadura);

Desafio Profight

FESTIVAL DE LUTAS



Local: Pavilhão Verde

SAMBO



Data: 15 de abril (Sábado)

Horário: 10h às 15h

SUMÔ



Data: 15 de abril (Sábado)

Horário: 15h às 20h

KABRI KRABONG



Data: 15 de abril (Sábado)

Horário: 8h às 12h

KARATE KYOKUSHIN WORLD UNION



Data: 15 de abril (Sábado)

Horário: 12h às 15h

COMBAT CONCEPT



Data: 15 de abril (Sábado)

Horário: 15h às 20h

Modalidades: Combate com Facas Sotai, Mixed Kali Combat (Kali Tudo – combate com bastão) e Hand to Hand Fighting.

TAEKWONDO



Data: 15 de abril (Sábado)

Horário: 10h às14h

SAVATE



Data: 16 (Domingo)

Horário: 11h

KARATÊ KYOKUSHIN



Data: 16 (Domingo)

Horário: 10h às 15h

MMA



Data: 14 (Sexta) e 15 (Sábado)

Horário: 10h às 20h

Data: 16 (Domingo)

Horário: 10h às 18h

KICKBOXING



Data: 16 (Domingo)

Horário: 10h às 18h

SHOOT BOXE



Data: 16 (Domingo)

Horário: 10h às 18h

GRAPPLING



Data: 16 (Domingo)

Horário: 10h às 12h

BOXE



Data: 16 (Domingo)

Horário: 10h às 12h

JIU-JITSU



Local: Pavilhão Verde

Competição: Copa Arnold de Jiu-Jitsu IX Edição

Data: 15 de abril (Sábado)

Horário: 9h às 20h

JUMP ROPE



Local: Pavilhão Verde

Competição: Jump Rope / Double Dutch

Data: 15 de abril (Sábado)

Horário: 10h às 20h

Categorias: Amadores e Profissionais (Sub-8; Sub-11; sub-13; Sub-15; Sub-29 e 30+). Feminino, Masculino e Misto (Double Dutch)

KARATÊ



Local: Pavilhão Verde

Competição: Arnold 2023 – Karate

Data: 16 de abril (Domingo)

Horário: 10h às 18h

Categorias: Seniors (Adultos) e Masters (Adultos de 32 a 62 anos)

LUTA DE BRAÇO



Local: Pavilhão Verde

Data: 15 abril (Sábado)

Horário: 12h

Campeonato Sul-Americano

16 abril (Domingo)

Horário: 12h

Campeonato Arnold Classic

MAS WRESTLING



Local: Pavilhão Verde

Data: 16 de abril (Domingo)

Horário: 8h até 17h

Categorias: Masculino – 60kg, 70, 80, 90, 105, 125 e acima de 125kg; Feminino – 65kg, 75, 85, 90 e acima de 90kg.

THUNDER FIGHT 43 – MMA



Local: Pavilhão Verde

Data: 14 de abril (Sexta)

Horário: 17h às 20h

SUBMISSION CIRCUS 9 MMA



Data: 15 de abril (Sábado)

Horário: 10h às 14h

THUNDER STRIKERS KICKBOXING



Data: 15 de abril (Sábado)

Horário: 14h30 às 16h

SPARTACUS MMA



Data: 15 de abril (Sábado)

Horário: 17h às 20h

COPA THUNDER (SELETIVA PAULISTA DE MMA AMADOR)



Data: 16 de abril (Domingo)

Horário: 10h às 14h

MUAY THAI



Local: Pavilhão Verde

Campeonato Brasileiro de Muay Thai 2023

Data: 14, 15 e 16 de abril

Horário: 9h às 19h

Categorias: Adulto masculino e feminino

JIU JITSU PARADESPORTIVO



Local: Pavilhão Verde

Competição: Sul Americano de Jiu-Jitsu Paradesportivo

Data: 16 de abril (Domingo)

Horário: 14h

Categorias: Classes Funcionais e Absolutos

PILLOW FIGHT



Local: Pavilhão Verde

Data:14 (Sexta) e 15 (Sábado)

Horário: 14h às 17h

POWERLFTING



Local: Pavilhão Verde

Competição: Bench Press Challenger e Arnold Powerlifting Raw and Equipped

Data: 14, 15 e 16 de abril

Horário: 8h30 às 20h

Categorias: IPF POINTS

POWER BÍCEPS



Local: Pavilhão Verde

Data: 16 de abril (Domingo)

Horário: 8h às 17h

Categorias: Masculino – 56kg, 60, 67.5, 75, 82.5, 90, 100, 110, 125 e acima de 125kg; Feminino – 48kg, 52, 56, 60, 67.5, 75, 82.5, 90 e acima de 90kg.

SAMBO



Local: Pavilhão Verde

Open Sambo Brasil CSB

Data: 16 de abril (Domingo)

Horário: 9h às 18h

SANDA & ARTES MARCIAIS CHINESAS



Local: Pavilhão Verde

VIII Arnold Classic Wushu Sanda Championship

Data: 16 de abril (Domingo)

Horário: 10h às 18h

Modalidades: Wushu Sanda, Wushu Taolu, Shuaijiao, Dança do Leão e Dragão

STRONGMAN AMADOR



Local: Pavilhão Verde

Data: 13 a 16 de abril

Horário: A partir das 10h

STRONGMAN PRO



Local: Pavilhão Verde

Arnold Strongman Pro

Data:15 de abril (Sábado)

Horário: A partir das 14h

TAEKWONDO



Local: Pavilhão Verde

Grand-Prix Taekwondo Duplas & Campeonato Paulista de Formas – Pretas

Data: 15 de abril (Sábado)

Horário: 10h às 17h

Categorias: Grand Prix: Adultos/ Formas: Cadete, Juvenil, Adulto e Master

O Arnold South America tem patrocínio Diamond da Integralmédica e Max Titanium e patrocínio Gold de Amao Nutrition, Black Skull, Champion Watch e Netshoes. A realização é da Savaget & Excalibur Promoções e Eventos.

Arnold South America

