Reeleito presidente da APAS, Ronaldo dos Santos toma posse e apresenta seus diretores; Damião da Nóbrega foi reeleito Diretor Regional do Vale do Paraíba

Com a presença do governador de São Paulo, João Doria, e do presidente da ABRAS,João Sanzovo, evento será transmitido pelo canal da entidade no YouTube

Nesta segunda-feira (31), às 18h30, a Associação Paulista de Supermercados (APAS) realiza a cerimônia de posse do empresário Ronaldo dos Santos. O atual presidente da APAS teve sua reeleição confirmada para seguir à frente da associação pelos próximos dois anos. A cerimônia virtual será transmitida ao vivo pelo canal da entidade na plataforma YouTube e contará com a presença e discurso do governador do Estado de São Paulo, João Doria, e do presidente da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), João Sanzovo Neto, além da participação do prefeito de São Paulo, Bruno Covas.

A cerimônia, que apresentará os empresários eleitos para dirigirem as 3 Distritais e 13 Regionais da APAS, terá também com o discurso dos seguintes diretores:

Pedro Celso (Conselho de Administração)

Pedro Lopes Brandão (Diretoria Executiva)

Alexandre Ferrato (Conselho Fiscal)

José Eduardo Vaz de Carvalho (Diretoria de Regionais)

Isabel dos Santos (Diretoria de Responsabilidade Social)

Ronaldo dos Santos

Para o presidente reeleito, o importante é dar continuidade ao trabalho iniciado. “A prova de que a Associação Paulista de Supermercados está no caminho certo é a confiança que novamente me foi depositada pelos empresários associados. Continuaremos atuando firmemente para cumprir com a missão da essencialidade do nosso setor, que é abastecer de forma segura e ininterrupta toda a população brasileira”, destaca Ronaldo dos Santos. Para o presidente, a reeleição demonstra o apoio de toda a cadeia de abastecimento em torno de como a APAS, desde as gestões anteriores, tem lidado com problemas emblemáticos. “Em 2021 a APAS completa 50 anos de trabalho em benefício dos supermercados e de toda a sociedade, são quase cinco décadas de muitas lutas e de grandes conquistas. Durante esta pandemia, mais uma vez os supermercados do Estado de São Paulo foram protagonistas. O nosso comprometimento em garantir o direito da população é tão grande quanto o comprometimento que temos em desenvolver o nosso setor e o nosso querido Estado de São Paulo”, lembra o empresário de 56 anos.

Atualmente, a APAS conta com 1.468 supermercados associados que empregam mais de 547 mil colaboradores. Os associados da APAS são responsáveis por 27,8% do faturamento do segmento supermercadista no País, representando aproximadamente 1,44% do PIB brasileiro. Em 2019 o faturamento do setor foi de R$ 105 bilhões.

Associação Paulista de Supermercados (APAS)

* A relação completa de todo quadro estará disponível no site do Portal APAS, às 18h30 do dia 31 de agosto

NOVO QUADRO DE DIRIGENTES SÃO PAULO Distrital Leste Fábio Hiroyuki Iwamoto Distrital São Paulo Afonso José de Castro Pereira Rio Distrital Sul Gualtiere Queiroz do Nascimento REGIONAIS APAS ABC Reinaldo Lima de Oliveira Araçatuba Luiz Carlos Jerônymo Bauru Fernando Luiz da Silva Baixada Santista A ser definido Campinas José Luiz da Silva Guarulhos Antônio Raya Sanches Marília Bruno Kenj Kawakami Osasco Álvaro Torquato Silveira Presidente Prudente Edival Bruno Troiano Ribeirão Preto Rodrigo Canesin São José do Rio Preto José Luis Sanches Sorocaba Bruno Rugine Vale do Paraíba Damião Galdino da Nóbrega

MEMBROS – ELEITOS EM 30/07/2020 – biênio 2020/2022

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente: RONALDO DOS SANTOS – Razão Social: Covabra Supermercados Ltda / Nome Fantasia: Supermercado Covabra

1º Vice-Presidente: ORLANDO MORANDO JÚNIOR – Razão Social: Supermercado MD Ltda / Nome fantasia: Supermercado Morando

Conselheiro: ANTONIO JOSÉ MONTE- Razão Social: Coop Cooperativa de Consumo / Nome Fantasia: Rede Brasil

Conselheiro: APARECIDO MASSANORI OMOTE – Razão Social: Omote & Cia Ltda / Nome Fantasia: Supermercado Neto

Conselheiro: ARMANDO JORGE PERALTA – Razão Social: AP&F Empreendimentos e Participações Ltda / Nome Fantasia: AP&F Empreendimentos

Conselheiro: CARLOS ERNESTO TOPAL ELY – Razão Social: WMB Supermercados do Brasil Ltda / Nome Fantasia: Grupo Big

Conselheiro: JAD ZOGHEIB- Razão Social: Jad Zogheib & Cia Ltda / Nome fantasia: Supermercado Confiança

Conselheiro: JOÃO CARLOS GALASSI – Razão Social: Supermercado Galassi Ltda / Nome Fantasia: Supermercado Galassi

Conselheiro: JOÃO SANZOVO NETO – Razão Social: Supermercados Jaú Serve Ltda / Nome Fantasia: Supermercado Jaú Serve

Conselheiro: JOSÉ CARLOS NOVELLINI – Razão Social: Canaã Comercial de Alimentos Ltda / Nome Fantasia: Supermercado G Novellini

Conselheiro: MARCELO LUIS NICOLUCI – Razão Social: Supermercado Estrela de Regente Feijó Ltda / Nome Fantasia: Supermercado Estrela

Conselheiro: OMAR AHMAD ASSAF – Razão Social: Central Comercial e Importadora Ltda / Nome Fantasia: Supermercado Central

Conselheiro: PAULO ROBERTO DOS SANTOS POMPILIO – Razão Social: Companhia Brasileira de Distribuição / Nome Fantasia: Grupo Pão de Açúcar

Conselheiro: PEDRO CELSO GONÇALVES – Razão Social: Enxuto Supermercados Ltda / Nome Fantasia: Supermercado Enxuto

Conselheiro: SEBASTIÃO EDSON SAVEGNAGO – Razão Social: Savegnago Supermercados Ltda / Nome Fantasia: Supermercado Savegnago

Conselheiro: STEPHANE FRANTZ EMMANUEL ENGELHARD – Razão Social: Carrefour Comércio e Indústria Ltda / Nome Fantasia: Grupo Carrefour

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente: RONALDO DOS SANTOS – Razão Social: Covabra Supermercados Ltda / Nome Fantasia: Supermercado Covabra

1º Vice-Presidente: PEDRO LOPES BRANDÃO – Razão Social: Supermercados Irmãos Lopes S/A / Nome Fantasia: Supermercado Lopes

Vice-Presidente 1º Secretário: OMAR ABDUL ASSAF – Razão Social: Supermercado Pirâmide Ltda / Nome Fantasia: Supermercado Pirâmide

Vice-Presidente 2º Secretário: RENATO GASPAR MARTINS – Razão Social: Rio Preto Distribuidora de Produtos de Panificação Ltda EPP / Nome Fantasia: Distribuidora Rio Preto

Vice-Presidente 1º Tesoureiro: SÉRGIO MASSAYOSHI SAMANO – Razão Social: Supermercados Recanto da Economia Ltda / Nome Fantasia: Supermercado Recanto da Economia

Vice-Presidente 2º Tesoureiro: JOSÉ EDUARDO VAZ DE CARVALHO – Razão Social:

Supermercado Violeta Ltda / Nome Fantasia: Supermercado Violeta

Vice-Presidente 3º Tesoureiro: DINIS DIAS – Razão Social: Dias Pastorinho S/A Comércio e Indústria / Nome Fantasia: Supermercado Pastorinho

Vice-Presidente: AURÉLIO JOSÉ MIALICH – Razão Social: Supermercados Mialich Ltda / Nome Fantasia: Supermercado Mialich

Vice-Presidente: ERLON CARLOS GODOY ORTEGA – Razão Social: Supermercado Serve Todos Pirajuí Ltda / Nome Fantasia: Supermercado Serve Todos

Vice-Presidente: JOSÉ FLÁVIO CABREIRA FERNANDES – Razão Social: Superbom Supermercados Ltda / Nome Fantasia: Supermercado Superbom

Vice-Presidente: MARCOS ALEXANDRE CAVICCHIOLLI – Razão Social: Supermercados Cavicchiolli Ltda / Nome Fantasia: Supermercado São Vicente

Vice-Presidente: MARCOS LEANDRO TOZI – Razão Social: Malucho & Malucho Ltda / Nome Fantasia: Supermercado Malucho

Vice-Presidente: NELSON LOPES DA SILVA – Razão Social: Silva e Barbosa Comércio de Alimentos Ltda / Nome Fantasia: Barbosa Supermercados

Vice-Presidente: ROBERTO LONGO PINHO MORENO – Razão Social: Sonda Supermercados Exportação e Importação S/A / Nome Fantasia: Sonda Supermercado

Vice-Presidente: ROGÉRIO MAGALHÃES MONTOLAR – Razão Social: Tauste Supermercados Ltda / Nome Fantasia: Supermercado Tauste

Vice-Presidente: SHIRLEI CASTANHA SILVA – Razão Social: Supermercado Castanha Ltda / Nome Fantasia: Supermercado Castanha

CONSELHO FISCAL

Conselheiro: ALEXANDRE FERRATO DOS SANTOS – Razão Social: Supermercado Delta Max Ltda / Nome Fantasia: Supermercado Delta Max

Conselheiro: JOSÉ RODRIGUES SANTIAGO NETO – Razão Social: Supermercado São Roque Ltda / Nome Fantasia: Supermercado São Roque

Conselheiro: ANTONIO MASAMI NAGAI – Razão Social: Supermercado Nagai de Prudente Ltda / Nome Fantasia: Supermercado Nagai

Suplente: PAULO TADAO YOKOI – Razão Social: Ricoy Associação Central de Negócios / Nome Fantasia: Ricoy Supermercados

Suplente: NILTON CÉSAR ORSI – Razão Social: Arroz Estrela Ltda / Nome Fantasia: Supermercado Arroz Estrela

Suplente: AIRTON DOS SANTOS BURGOS BACAN – Razão Social: Supermercado Burgos & Cia Ltda / Nome Fantasia: Burgão Supermercado

DIRETORIA REGIONAL

Diretor Distrital Leste: FÁBIO HIROYUKI IWAMOTO – Razão Social: Mini Mercado Haia Ltda / Nome Fantasia: Chama Supermercado)

Diretor Distrital São Paulo: AFONSO JOSÉ DE CASTRO PEREIRA RIO – Razão Social: Luzita Indústria e Comércio Ltda / Supermercado Luzita

Diretor Distrital Sul: GUALTIERE QUEIROZ DO NASCIMENTO – Razão Social: Mercado Gualtieri Ltda. / Nome Fantasia: Mercado Gualtieri

Diretor Regional ABC: REINALDO LIMA DE OLIVEIRA – Razão Social: Nova Mix Ltda. / Nome fantasia: Empório Mix

Diretor Regional Araçatuba: LUIZ CASTILHO JERÔNYMO – Razão Social: Supermercado Nova Cafelândia Ltda. / Nome Fantasia: Supermercado Castilho RedePas

Diretor Regional Bauru: FERNANDO LUIZ DA SILVA – Razão Social: Barracão Supermercados Ltda. / Nome Fantasia: Barracão Supermercados

Diretor Regional Baixada Santista: EDUARDO DE OLIVEIRA MARTINS – Razão Social: EOM Comércio de Alimentos Ltda. / Nome Fantasia: Supermercado Forte do Bairro

Diretor Regional Campinas: JOSÉ LUIS ALVES DE MATOS – Razão Social: Supermercado Taquaral Ltda. / Nome Fantasia: Supermercado Taquaral

Diretor Regional Guarulhos: ANTONIO RAYA SANCHES – Razão Social: Hortifruti Fartura Ltda./ Nome Fantasia: Hortifruti Fartura

Diretor Regional Marilia: BRUNO KENJI KAWAKAMI – Razão Social: Supermercados Kawakami Ltda. / Nome Fantasia: Supermercados Kawakami

Diretor Regional Osasco: ÁLVARO TORQUATO SILVEIRA – Razão Social: Supermercado Alvorada Irmãos Silveira Ltda. / Nome Fantasia: Supermercado Alvorada.

Diretor Regional Presidente Prudente: EDIVAL BRUNO TROIANO – Razão Social: Irmãos Troyano Ltda. / Nome Fantasia: Supermercado Troyano

Diretor Regional Ribeirão Preto: RODRIGO CANESIN – Razão Social: Supermercado Canesin Ltda. / Nome Fantasia: Supermercado Canesin

Diretor Regional São José Do Rio Preto: JOSÉ LUIS SANCHES – Razão Social: Jota Supermercados Comércio Varejista de Alimentos Ltda. / Nome Fantasia: Empório Jota.

Diretor Regional Sorocaba: BRUNO RUGINE – Razão Social: Hélio Rugine & Cia Ltda / Nome Fantasia: Supermercado Rugine.

Diretor Regional Vale Do Paraíba: DAMIÃO GALDINO DA NÓBREGA – Razão Social: Nobrega & Pereira Supermercado Ltda. / Nome Fantasia: Supermercados Thomazzini