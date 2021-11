Receitas para preparar com fritadeira elétrica

Confira 2 receitas doces e 2 salgadas que você não sabia que podia fazer com a sua airfryer.

Um eletrodoméstico que cozinha, assa e frita sem óleo é um verdadeiro sonho. Toda cozinha precisa de uma fritadeira elétrica, ou airfryer, pois ela deixa o preparo das suas refeições muito mais prático, saudável e saboroso. A variedade de receitas que você pode fazer com ela é tão grande que você vai se surpreender com algumas.

Pudim de leite condensado

Isso mesmo! Se você achou que não dava para fazer doces na airfryer, achou errado. Você só precisa de formas que caibam dentro da sua fritadeira (e sejam apropriadas para ela). É possível fazer banho-maria nela, então por que não? O resultado fica perfeito.

Ingredientes: meia xícara de açúcar (para a calda), 1 caixinha de leite condensado, 500 ml de leite e 3 ovos.

Modo de preparo: a calda você vai preparar separadamente, derretendo o açúcar em uma panela e adicionando água aos poucos até chegar na textura que você quer. Depois, despeje a calda na forma que vai usar para assar o pudim. Bata todos os ingredientes do pudim no liquidificador e também despeje na forma.

Coloque a forma de pudim dentro de um refratário redondo com água até a metade (banho-maria) e leve à airfryer pré-aquecida a 160ºC, ajustando o timer para 30 minutos. Verifique se o pudim está firme e, caso ainda esteja muito mole, acrescente 5 ou 10 minutos. Leve à geladeira por algumas horas, desenforme e sirva.

Dadinhos de tapioca

Sabe aquele petisco de boteco que todo mundo gosta? Essa é uma receita vegetariana, prática e que você pode fazer com a sua airfryer. Não tem erro!

Ingredientes: 250g de tapioca granulada, 250g de queijo coalho ralado, 500 ml de leite fervente, temperos a gosto (sal, pimenta e especiarias).

Modo de preparo: misture o queijo, a tapioca e os temperos. Vá adicionando o leite quente aos poucos e mexendo a mistura até que fique homogênea. Espalhe a massa em uma forma retangular forrada com plástico filme e leve à geladeira por cerca de 3 horas.

Tire da geladeira, corte a massa em quadradinhos (dadinhos) e leve à fritadeira por 30 ou 40 minutos. Sirva com um molho da sua preferência. É sucesso garantido!

Petit gâteau

Já pensou no Jacquin, do Masterchef? Pois saiba que você pode preparar o famoso bolinho na sua fritadeira. Sirva com uma bola de sorvete da sua preferência e surpreenda os seus convidados.

Ingredientes: 2 colheres (sopa) de farinha de trigo, 2 colheres (sopa) de manteiga, 5 colheres (sopa) de açúcar, 200 g de chocolate derretido (de preferência meio amargo) e 3 ovos.

Modo de preparo: misture todos os ingredientes em um recipiente até a massa ficar homogênea. Depois distribua a mistura em forminhas para petit gâteau (untadas e enfarinhadas). Deixe na fritadeira a 200 °C por cerca de 6 minutos. Desenforme e sirva quentinho.

Quiche de frango

Esse quiche é uma receita prática que serve tanto para aquele jantar com a família durante a semana quanto para receber os amigos ou celebrar alguma ocasião especial. Assado na airfryer, ele fica bonito e muito saboroso. Essa receita é de frango, mas você pode variar o recheio.

Ingredientes: 400g de frango (cozido) desfiado e temperado a gosto, 2 xícaras de farinha de trigo, suco de ¼ de limão, 100 g de manteiga fria, 1 gema, 2 ovos inteiros, 3 colheres de creme de leite, 2 colheres de mostarda e cebolinha picada.

Modo de preparo: misture em uma tigela a farinha de trigo e a gema com um pouco de água, até obter uma mistura homogênea, que deve ser levada à geladeira por 20 minutos. Misture o frango com o limão e reserve.

Abra a massa em uma superfície enfarinhada e coloque em uma forma de quiche, forrando o fundo e as laterais. Misture os ovos com o creme de leite, mostarda e sal a gosto. Despeje a mistura na forma e cubra com o frango, salpicando cebolinha em cima. Asse na airfryer pré-aquecida a 180°C por cerca de 30 minutos ou até dourar.