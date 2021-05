SINHORES lança pacote de cursos online para retomada do setor

Serão 200 vagas distribuídas em cinco turmas diferentes, as aulas serão online e começam no dia 11 de maio

O SINHORES – Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São José dos Campos vai oferecer mais de 200 vagas em cursos online e gratuitos para quem trabalha ou tem interesse em atuar na categoria. As aulas acontecerão entre os meses de maio e junho e as inscrições já estão abertas.

Os interessados poderão optar entre cinco turmas diferentes, entre elas: Vendas para Garçons e Garçonetes, Desenvolvimento e Treinamento de Equipes – Hospitalidade, Gestão de Inovação e Tendências – Alimentos e Bebidas, Gestão de Serviços de Hospitalidade, Gestão de Vendas e Marketing – Hospitalidade. Confira na tabela abaixo a data e o horário para cada curso.

SINHORES

Para participar, é preciso ser maior de 16 anos, ter acesso à internet e preencher a ficha de inscrição que está disponível no site do SINHORES: www.sinhores.com.br. É possível se inscrever em mais de um curso, desde que tenha vaga disponível.

“Nosso setor foi fortemente afetado pela pandemia e acreditamos que a capacitação é o melhor caminho para a retomada com qualidade e segurança, seja para quem busca recolocação ou para quem quer se manter no mercado”, afirma Antonio Ferreira Junior, presidente do SINHORES.

AGENDA DE CURSOS – MAIO E JUNHO 2021

DATA HORÁRIO CURSO LOCAL 1 11/05 (terça-feira) Das 14h às 17h Vendas para Garçons e Garçonetes Google Meet 2 18/05(terça-feira) Das 14h às 17h Desenvolvimento e Treinamento de Equipes – Hospitalidade Google Meet 3 25/05(terça-feira) Das 14h às 17h Gestão de Inovação e Tendências – Alimentos e Bebidas Google Meet 4 01/06(terça-feira) Das 09h às 12h Gestão de Serviços de Hospitalidade Google Meet 5 08/06(terça-feira) Das 09h às 12h Gestão de Vendas e Marketing – Hospitalidade Google Meet

SOBRE OS CURSOS

1. Vendas para Garçons e Garçonetes

OBJETIVOS: Identificar e Aplicar as técnicas de vendas de cardápios para profissionais de serviços de restaurantes comerciais, pizzarias, cantinas, ristorantes, churrascarias, restaurantes típicos e temáticos.

PROGRAMA:

. Conceitos

. Perfil da Equipe

. Técnicas de Vendas

. Exercícios

2. Desenvolvimento e Treinamento de Equipes – Hospitalidade

OBJETIVOS:

Identificar os benefícios do treinamento, planejar, organizar e avaliar o mesmo na obtenção de resultados econômicos.

PROGRAMA:

. Aspectos Conceituais

. Produtividade Acelerada

. Qualidade Aprimorada

. Vendas e Redução de desperdícios

. Treinando o pessoal

3 . Gestão de Inovação e Tendências – Alimentos e Bebidas

OBJETIVOS: Discutir e desenvolver os conceitos de tendências e inovação aplicados diretamente aos empreendimentos em questão.

PROGRAMA:

. Tendências do Mercado Consumidor

. Gestão e Questões Ambientais

. Aplicações Operacionais

. Estudo de Caso

4 – Gestão de Serviços de Hospitalidade

OBJETIVOS: Apresentar e Discutir a nova maneira de gerir serviços de hospitalidade em períodos de crise sanitária, econômica e financeira.

PROGRAMA:

. Serviços de hospitalidade e novas habilidades gerenciais

. Empregado x Serviço

. Necessidades de atendimento ao cliente

. Negócios grandes x Negócios Pequenos

. Gostos locais x regionais

. Estudo de caso

5 – Gestão de Vendas e Marketing – Hospitalidade

OBJETIVOS: Apresentar e discutir o gerenciamento de vendas e marketing e suas aplicações em tempos de alto grau de crise.

PROGRAMA:

. Marketing de Serviços

. Análise de Vendas

. Concorrência e Localização

.Técnica SWOT

. Estudo de caso

SOBRE OS INSTRUTORES

Celso dos Santos Silva: Professor Universitário e Consultor do segmento/30 anos, Autor de livros na Área e com mais de 30.000 gerentes, empresários e profissionais treinados em hospitalidade e gastronomia no Brasil, USA , Angola e América Latina.

Convidada Especial: Profa Carmen Guarize – Graduada em Administração Hoteleira e Mestrado em Turismo com foco em Gastronomia e Hospitalidade, Experiência de 25 anos em treinamento e consultoria, Vivências Internacionais em Argentina, Chile, Bolívia, Colômbia, Peru, Equador, Cuba, Costa Rica, México, USA, Portugal, Espanha, França, Itália, Finlândia e Polônia.

Imagem de Tumisu por Pixabay